Сооснователь «Поинтера» покинул пост гендиректора компании, ее возглавил Лебедев из DocsInBox

Сервис локального маркетинга и геопродвижения «Поинтер» сменил гендиректора. Компанию вместо сооснователя Артема Ефремова возглавил Евгений Лебедев, один из участников DocsInBox. Компания ранее приобрела 10,8% «Поинтера» у фонда ISLA.

Новым генеральным директором ООО «Поинтер» стал сооснователь DocsInBox Евгений Лебедев. Как писал RB.RU, в июне ООО «Доксинбокс» (российское юрлицо DocsInBox), где у Лебедева 9,1%, приобрело 10,8% в «Поинтере», ранее принадлежавшие фонду ISLA (владеет «ТилТех»). Запись о смене гендиректора внесена в ЕГРЮЛ 1 июля.

С 2019 года пост гендиректора «Поинтера» занимал его сооснователь Артем Ефремов, у которого в уставном капитале компании самая большая доля — 44,59%. Еще по 22,29% у Ольги Болотовой и Марии Нигголь.

Основные участники ООО «Доксинбокс» помимо Лебедева — ООО «Фрии инвест», сооснователи сервиса доставки продуктов YallaMarket Леонид Довбенко, Станислав Селезнев, инвестиционный фонд «Инвестплюс».

«Поинтер» размещает информацию на «Яндекс Картах», «Google Картах», «2ГИС», Zoon и других платформах, а также собирает отзывы о компании с карт, отзовиков, сторов и других площадок в единую ленту.

«Доксинбокс» предлагает автоматизированные решения для ресторанов, ведение документооборота в одном окне.

«Поинтер» уже два раза привлекал внимание венчурных инвесторов.

В 2021 году венчурный фонд QVentures приобрел 10,5% в «Поинтере», инвестировав в компанию 40 млн рублей. Через два года основатели выкупили долю фонда.

В январе 2020 года «Поинтер» привлек инвестиции в размере 10 млн рублей от фонда ISLA. Благодаря раунду компания показала рост в 3,5 раза по выручке и в 2,5 раза по ARR по итогам 2020 года, писал RB.RU.

Крупнейшими игроками на рынке подобных услуг являются RocketData (управляет данными более 190 тысяч филиалов клиентов), Pinbox (100 тысяч карточек филиалов) и «Поинтер» (обслуживает 95 тысяч филиалов клиентов), писал RB.RU.

За последний год компания показала хорошие результаты. Выручка «Поинтера» в 2023 году выросла в 1,5 раза, до 166,2 млн рублей, а чистая прибыль — в 2,4 раза, до 39,2 млн рублей.

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