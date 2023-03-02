Стартап Doczilla для создания и управления документами запустил ИИ-технологию для юристов

Российская компания Doczilla запустила технологию Doczilla AI, которая позволит юристам готовить документы для любых юрисдикций и стран. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.
С помощью инструмента можно за несколько секунд перевести текст на несколько языков (сейчас подключено около десяти) и отредактировать его. Искусственный интеллект (ИИ), используемый Doczilla AI, позволяет сделать краткое резюме документа или его фрагмента и сконвертировать документ в нужный формат.
Разработка также позволяет ознакомиться с кратким содержанием документа и сравнить его с другим, получив подробное описание отличий. ИИ будет подсказывать, из каких частей может состоять документ, и проверять правильность использования терминологии. Видео с демонстрацией возможностей технологии доступно по ссылке.
Doczilla AI сделала краткое содержание выделенного фрагмента. Скриншот RB.RU
Представитель Doczilla сообщил RB.RU, что внедрение инструмента будет бесплатным, а возможности — доступны всем пользователям.
Doczilla занимается созданием и управлением документов. Технологии компании помогают автоматизировать, а также в несколько раз ускорять подготовку и согласование документов корпорациям, крупному и среднему бизнесу. В числе клиентов — МТС, «Почта России» и Сбербанк.
RB.RU рассказывал, как сооснователь юридической компании Lex Borealis Кирилл Буряков запустил конструктор документов Doczilla.
Фото на обложке: Unsplash
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