Стартап Doczilla для создания и управления документами запустил ИИ-технологию для юристов

Российская компания Doczilla запустила технологию Doczilla AI, которая позволит юристам готовить документы для любых юрисдикций и стран. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

С помощью инструмента можно за несколько секунд перевести текст на несколько языков (сейчас подключено около десяти) и отредактировать его. Искусственный интеллект (ИИ), используемый Doczilla AI, позволяет сделать краткое резюме документа или его фрагмента и сконвертировать документ в нужный формат.

Разработка также позволяет ознакомиться с кратким содержанием документа и сравнить его с другим, получив подробное описание отличий. ИИ будет подсказывать, из каких частей может состоять документ, и проверять правильность использования терминологии. Видео с демонстрацией возможностей технологии доступно по ссылке.

Doczilla AI сделала краткое содержание выделенного фрагмента. Скриншот RB.RU

Представитель Doczilla сообщил RB.RU, что внедрение инструмента будет бесплатным, а возможности — доступны всем пользователям.

Doczilla занимается созданием и управлением документов. Технологии компании помогают автоматизировать, а также в несколько раз ускорять подготовку и согласование документов корпорациям, крупному и среднему бизнесу. В числе клиентов — МТС, «Почта России» и Сбербанк.



RB.RU рассказывал, как сооснователь юридической компании Lex Borealis Кирилл Буряков запустил конструктор документов Doczilla.

Фото на обложке: Unsplash