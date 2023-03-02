Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Стартап Doczilla для создания и управления документами запустил ИИ-технологию для юристов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская компания Doczilla запустила технологию Doczilla AI, которая позволит юристам готовить документы для любых юрисдикций и стран. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

Стартап Doczilla для создания и управления документами запустил ИИ-технологию для юристов

С помощью инструмента можно за несколько секунд перевести текст на несколько языков (сейчас подключено около десяти) и отредактировать его. Искусственный интеллект (ИИ), используемый Doczilla AI, позволяет сделать краткое резюме документа или его фрагмента и сконвертировать документ в нужный формат.

Разработка также позволяет ознакомиться с кратким содержанием документа и сравнить его с другим, получив подробное описание отличий. ИИ будет подсказывать, из каких частей может состоять документ, и проверять правильность использования терминологии. Видео с демонстрацией возможностей технологии доступно по ссылке.

 

Doczilla AI сделала краткое содержание выделенного фрагмента. Скриншот RB.RU

Представитель Doczilla сообщил RB.RU, что внедрение инструмента будет бесплатным, а возможности — доступны всем пользователям.

Doczilla занимается созданием и управлением документов. Технологии компании помогают автоматизировать, а также в несколько раз ускорять подготовку и согласование документов корпорациям, крупному и среднему бизнесу. В числе клиентов — МТС, «Почта России» и Сбербанк.

RB.RU рассказывал, как сооснователь юридической компании Lex Borealis Кирилл Буряков запустил конструктор документов Doczilla. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В помощь юристам: как развивается рынок LegalTech и что ему мешает
  2. 2 Технологии правовой защиты: как LegalTech-стартапы меняют рынок юридических услуг
  3. 3 Полезные сервисы для тех, кто выходит на рынок США
  4. 4 «Деньги — показатель того, что вы делаете все правильно». Как в 19 лет открыть legaltech-стартап, а в 20 — заработать миллион
  5. 5 Юристы по подписке. Как устроен LegalTech-сервис Raketa.one
Итоги StartupDrive
5 проектов стали партнерами сети АЗС «Газпром нефть»
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

05 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ