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Курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с апреля 2022 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Курс доллара утром 17 февраля 2023 года оказался выше 75 рублей: на 10:39 мск стоимость американской валюты составляла 75,06 рубля.

Курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с апреля 2022 года

Аналитики «Интерфакса» при этом отмечали, что на открытии торгов рубль показал себя «стабильно».

Скриншот RB.RU

Последний раз доллар стоил более 75 рублей 25 апреля 2022 года — тогда его стоимость на Мосбирже составляла 75,56 рубля. Исторический максимум был зафиксирован 9 марта 2022 года, когда доллар вырос до 120 рублей.

По мнению аналитика «Промсвязьбанка» Егора Жильникова, дополнительную поддержку доллару оказывает его удорожание на глобальной арене к валютам развитых и развивающихся экономик. 

Фото на обложке: Unsplash

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