Курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара утром 17 февраля 2023 года оказался выше 75 рублей: на 10:39 мск стоимость американской валюты составляла 75,06 рубля.
Аналитики «Интерфакса» при этом отмечали, что на открытии торгов рубль показал себя «стабильно».
Скриншот RB.RU
Последний раз доллар стоил более 75 рублей 25 апреля 2022 года — тогда его стоимость на Мосбирже составляла 75,56 рубля. Исторический максимум был зафиксирован 9 марта 2022 года, когда доллар вырос до 120 рублей.
По мнению аналитика «Промсвязьбанка» Егора Жильникова, дополнительную поддержку доллару оказывает его удорожание на глобальной арене к валютам развитых и развивающихся экономик.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России
- 5 Владелец IKEA и «Мега» продаст всю недвижимость в России
ВОЗМОЖНОСТИ
17 февраля 2023
19 февраля 2023
20 февраля 2023