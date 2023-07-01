Доля РФ в Евразийском банке развития снизилась на треть — с 66% до 44,8%

На заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам 2022 года стало известно, что перераспределение уставного капитала между государствами-участниками завершено. Доля России в уставном капитале снизилась на треть с 66% до 44,8%, Казахстана — увеличилась с 33% до 37,3%.
Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана, процедура проведена в полном соответствии с изначальными планами (еще в августе 2022 года Bloomberg писал о намерениях сократить свою долю, чтобы банк не попал под санкции), а пакет акций РФ будет распределен между остальными государствами-участниками равномерно.
В ходе заседания руководители ЕАБР также отметили, что накопленный инвестиционный портфель банка существенно превысил плановые показатели и достиг $13,4 млрд — это рекорд кредитной организации.
$2,5 млрд из этих средств были привлечены за счет новых проектов. Общее число таких проектов, «направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц» — 273.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В мае 40% всех зарубежных переводов в Грузию пришли из России
- 2 Задолженность граждан перед банками превысила 30 трлн рублей
- 3 Торги премиальными опционами на валютные пары, «ИКС холдинг» планирует IPO: главное 30 июня
- 4 IT-группа «ИКС холдинг» планирует выйти на IPO в 2024 году
- 5 Как инвестору получить налоговые льготы
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июля 2023
02 июля 2023