На заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам 2022 года стало известно, что перераспределение уставного капитала между государствами-участниками завершено. Доля России в уставном капитале снизилась на треть с 66% до 44,8%, Казахстана — увеличилась с 33% до 37,3%.

Доля РФ в Евразийском банке развития снизилась на треть — с 66% до 44,8%