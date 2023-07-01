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Доля РФ в Евразийском банке развития снизилась на треть — с 66% до 44,8%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам 2022 года стало известно, что перераспределение уставного капитала между государствами-участниками завершено. Доля России в уставном капитале снизилась на треть с 66% до 44,8%, Казахстана — увеличилась с 33% до 37,3%.

Доля РФ в Евразийском банке развития снизилась на треть — с 66% до 44,8%

Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана, процедура проведена в полном соответствии с изначальными планами (еще в августе 2022 года Bloomberg писал о намерениях сократить свою долю, чтобы банк не попал под санкции), а пакет акций РФ будет распределен между остальными государствами-участниками равномерно.

В ходе заседания руководители ЕАБР также отметили, что накопленный инвестиционный портфель банка существенно превысил плановые показатели и достиг $13,4 млрд — это рекорд кредитной организации.

$2,5 млрд из этих средств были привлечены за счет новых проектов. Общее число таких проектов, «направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц» — 273. 

Фото на обложке: Unsplash

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