«Домашним» майнерам перевыставляют счета за электричество по бизнес-тарифам

В Минэнерго рассказали, что после внесения 17 ноября в Госдуму законопроекта о майнинге начали отрабатывать эффективные методы выявления «домашних» майнеров (использующих в своих целях мощности жилых домов). Юристы говорят минимум о десяти кейсах, когда таких «предпринимателей» удалось не только найти, но и привлечь к ответственности через суд.

В интервью «Известиям» замглавы ведомства Павел Сниккарс уточнил, что «незаконных» майнеров в жилых домах обнаруживают по объему энергопотребления и изменению профиля нагрузки.

«Незаконных», поскольку они оплачивают электроэнергию по льготным тарифам для населения, а не по официальным тарифам для бизнеса. (В целом же до принятия соответствующего закона майнинг в РФ в принципе выпадает из правового поля как явление).

В случае несоразмерных затрат электричества, в том числе в ночное время, в квартиры направляют инспекторов, задача которых — проверить энергоустановки и зафиксировать нецелевое использование электричества.

Главная сложность работы представителей энергетических компаний заключается как раз в том, чтобы доказать, что электроэнергия используется не для бытовых нужд.

Это необходимо в том числе для того, чтобы в отсутствие законодательства в сфере майнинга в России и четких схем работы с добытчиками крипты иметь возможность хоть как-то регулировать их деятельность.

На сегодня едва ли не единственный способ это сделать — приравнять майнинг в домашних условиях к бизнесу и взыскать стоимость повышенного потребления электроэнергии по соответствующим тарифам.

И то лишь в том случае, если майнер подключает оборудование легально (в случае с незаконным подсоединением к сети речь пойдет уже об уголовной ответственности).

После обнаружения «домашних» майнеров им выставляется новый счет за электричество. А если они отказываются платить, дело передается в суд.

Как правило, судебные власти встают на сторону энергетических компаний, если видят колоссальное несоответствие объема потребления электроэнергии со среднемесячной нормой (в этом случае деятельность жильца признается предпринимательской).

Уже известно как минимум 10 кейсов, когда энергосбытовые компании смогли взыскать с майнеров разницу в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса, утверждает руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Большинство случаев зафиксировано в Иркутской области, которая с 2021 года негласно называется «столицей майнинга» в России.

Впрочем, как отмечает эксперт, лишь немногие «домашние» майнеры подключаются к электросети легально, многие пытаются сделать это в обход даже своих льготных тарифов для населения.

Майнинг в жилом доме в любом случае — проблема для энергокомпаний, поскольку зачастую вызывает перегрузки в электросетях и аварии.

Предполагается, что принятие внесенного в Госдуму закона о легализации майнинга (при полном запрете на его рекламу) может отчасти решить проблему «домашних» майнеров.

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