Экс-глава Delivery Club и Domino's Pizza займется электронной коммерцией «Магнита»

Бывший глава Delivery Club и Domino's Pizza в России Гюванч Донмез назначен на должность директора по электронной коммерции ритейлера «Магнит». Об этом говорится в сообщении торговой сети.
В «Магните» Донмез будет заниматься формированием стратегии цифровых каналов продаж, их масштабированием, развитием инфраструктуры e-commerce, а также выполнять ключевые финансовые показатели электронной коммерции.
Прямым руководителем Донмеза станет президент розничной сети «Магнит».
До прихода в компанию Донмез с 2019 года занимал позиции главного исполнительного директора Delivery Club и главного исполнительного директора по foodtech-направлению в «О2О Холдинг» (совместное предприятие «Сбера» и VK, из которого VK, как сообщалось, выйдет).
Также Гюванч Донмез был на позиции гендиректора российского подразделения DP Eurasia N.V. — мастер-франчайзи бренда Domino’s Pizza. С с 2012 по 2014 годы работал директором по маркетингу Samsung Electronics в России, Украине, Беларуси и Казахстане.
«Магнит» развивает несколько проектов онлайн-доставки — как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. На конец третьего квартала 2022 года сервисы e-commerce охватывали более 11 300 офлайн-магазинов и 25 дарксторов в 66 регионах и 494 населенных пунктах. Самый крупный и быстро растущий сегмент e-commerce «Магнита» — экспресс-доставка.
Фото на обложке: фото со страницы Гюнвача Домнеза в соцсети
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