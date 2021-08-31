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Топ-менеджер Google из фильма Юрия Дудя Андрей Дороничев покинул компанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Топ-менеджер Google Андрей Дороничев, ставший главным героем в фильме Юрия Дудя про «кремниевую долину», покинул компанию после 14 лет работы. В посте в Instagram он написал, что будет «исследовать жизнь как инвестор и предприниматель».

Топ-менеджер Google из фильма Юрия Дудя Андрей Дороничев покинул компанию

Об уходе из Google Дороничев сообщил в Instagram на своей странице, на которую подписаны 327 тыс. человек.

«Я уволился из Google. Сегодня мой последний день. Чувствуется странно: у всех заканчивается лето, а у меня – 14 лет. И гордость, и радость, и немного страшно», – написал Андрей Дороничев. 

В Google Андрей Дороничев проработал 14 лет. Занимал должность директора по продуктам. Под руководство Дороничева было создано приложение Youtube Mobile.

В своем посте Дороничев сказал, что «почти забыл, как это не быть в Гугле». О причинах ухода как и дальнейших планах предприниматель не рассказал.

Ранее Андрей Дороничев с партнером Николаем Давыдовым создали онлайн-площадку «Место» для предпринимателей, «где ребята из русскоязычного мира смогут найти единомышленников и построить что-то крутое», написал Дороничев в Instagram.    

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Фото: Андрей Дороничев / Facebook

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