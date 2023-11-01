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Запустившийся после inDrive сервис поездок Drivee объявил нового генерального директора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Генеральным директором сервиса поездок Drivee, который запустился после того, как inDrive перестал работать в России, назначен Василий Попов. Об этом RB.RU сообщил представитель Drivee. 

Запустившийся после inDrive сервис поездок Drivee объявил нового генерального директора

Попов ранее занимал позицию руководителя отдела анализа данных, а также отвечал заразвитие сети. В обязанности нового CEO войдет реализация действующей долгосрочной стратегии компании и дальнейшее развитие сервиса в России.

Василий Попов

Василий Попов. Фото: Drivee

Drivee был запущен в мае 2023 года командой международного сервиса заказа такси inDrive, основанного в Якутске Арсеном Томским. inDrive в 2023 году прекратил работать в России и передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана. 

Сервис Drivee позвоялет пассажирам и водителям самим договариваются о цене, также пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Есть и междугородние поездки. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.

Попов сменит в роли гендиректора Марину Аржакову, возглавлявшую компанию с момента ее запуска. Сообщается, что Аржакова решила заняться развитием собственных проектов.

Новый CEO ранее работал в inDrive и с 2019 года прошел путь от руководителя отдела аналитики и начальника маркетинговых исследований до руководителя департамента
данных. К команде Drivee Попов присоединился в апреле 2023 года в качестве руководителя отдела анализа данных.

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