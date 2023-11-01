Запустившийся после inDrive сервис поездок Drivee объявил нового генерального директора

Генеральным директором сервиса поездок Drivee, который запустился после того, как inDrive перестал работать в России, назначен Василий Попов. Об этом RB.RU сообщил представитель Drivee.

Попов ранее занимал позицию руководителя отдела анализа данных, а также отвечал заразвитие сети. В обязанности нового CEO войдет реализация действующей долгосрочной стратегии компании и дальнейшее развитие сервиса в России.

Василий Попов. Фото: Drivee

Drivee был запущен в мае 2023 года командой международного сервиса заказа такси inDrive, основанного в Якутске Арсеном Томским. inDrive в 2023 году прекратил работать в России и передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана.

Сервис Drivee позвоялет пассажирам и водителям самим договариваются о цене, также пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Есть и междугородние поездки. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.

Попов сменит в роли гендиректора Марину Аржакову, возглавлявшую компанию с момента ее запуска. Сообщается, что Аржакова решила заняться развитием собственных проектов.

Новый CEO ранее работал в inDrive и с 2019 года прошел путь от руководителя отдела аналитики и начальника маркетинговых исследований до руководителя департамента

данных. К команде Drivee Попов присоединился в апреле 2023 года в качестве руководителя отдела анализа данных.