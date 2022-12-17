Dropbox приобретает FormSwift за $95 млн

Компания Dropbox объявила о приобретении за $95 млн сервиса FormSwift, облачной платформы, предназначенной для помощи компаниям в создании, редактировании, утверждении, распространении и печати пользовательских персонализированных документов.

В пресс-релизе Dropbox говорится, что FormSwift расширит существующие возможности хранения, подписи и совместного использования документов, включая Dropbox Sign, Dropbox Forms и DocSend, и приблизит Dropbox к главной цели — созданию «сквозной возможности согласования всего рабочего процесса».

«В Dropbox мы создаем инструменты, которые помогут нашим клиентам добиться успеха в современном виртуальном мире, модернизируя ручные рабочие процессы и оцифровывая задачи», — говорится в заявлении вице-президента и генерального директора Dropbox document workflows group Четана Дандекара.

Поскольку у приобретенной компании «схожая клиентская база из малого бизнеса и фрилансеров», а также обширная библиотека часто используемых форм и шаблонов соглашений, в Dropbox уверены, что FormSwift «станет отличным дополнением» к текущему набору продуктов для документооборота и поможет «принести еще больше пользы клиентам».

В открытых данных нет информации о том, чтобы FormSwift до сделки получала какое-либо внешнее финансирование.

Стартап из Сан-Франциско был основан Дэвидом Беккером и Сатвиком Тантри в 2012 году с целью сокращения времени, которое компании тратят на заполнение часто используемых форм, напоминает TechCrunch.

Платформа позволяет корпоративным клиентам использовать готовые шаблоны для разработки таких форм, как отказы от регистрации, соглашения об аренде и др.

С помощью доступных и интуитивно понятных инструментов редактирования на ней можно создавать многоразовые, общедоступные формы с персонализированными пользовательскими полями.

Представители сервиса утверждают, что на сегодняшний день с его помощью создано более 10 млн документов для владельцев и подрядчиков малого бизнеса.

Ранее в этом году компания Dropbox приобрела Boxcryptor assets — стартап, который защищает данные компаний с помощью многочисленных облачных сервисов.

Обе сделки представляются частью общей стратегии приобретения небольших компаний с целью улучшить собственный сервис, а заодно «спасти» стартапы от потерь на сверхконкурентном рынке облачных хранилищ.

По данным Crunchbase, Dropbox за последние годы совершил 28 таких приобретений, крупнейшим из которых является выкуп HelloSign в 2019 году за $230 млн.

В дополнение к расширению существующих предложений, поглощения способствовали запуску новых сервисов Dropbox, таких как Dropbox Shop для продажи цифрового контента.

В ближайшие несколько недель компания объявит о доходах за четвертый квартал 2022 года, и эксперты напоминают, что в предыдущем отчетном периода она превзошла оценки аналитиков, увеличив базу платных пользователей до 17,55 млн и выручку на 7% в годовом исчислении до $591 млн.

Чистая прибыль в третьем квартале 2022 года составила $83,2 млн по сравнению с $75,6 млн за аналогичный период предыдущего года.

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