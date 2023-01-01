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Истории

Привлечь 4 млн пользователей за 15 месяцев: кейс Dropbox

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Пытаясь увеличить аудиторию, компании используют нестандартные подходы. Наиболее выдающихся результатов добилась Dropbox. В основе ее успеха лежит легендарная реферальная система. Рассмотрим, как она была запущена и какие уроки можно извлечь из этой истории.

Привлечь 4 млн пользователей за 15 месяцев: кейс Dropbox

Как все начиналось

В первые дни существования Dropbox столкнулась с серьезной проблемой: привлечение новых пользователей обходилось дорого. В расчете на каждую новую регистрацию компания тратила от $233 до $388 на рекламу в поисковых системах.

В реалиях сегодняшнего рынка SaaS эта сумма кажется не столь большой, но каждый клиент приносил бизнесу всего $99 в год. Это означает, что для среднего клиента требовалось от 2 до 4 лет просто чтобы выйти на точку безубыточности.

Компания теряла наличные. И чтобы изменить ситуацию, команде нужно было найти способ снизить затраты на привлечение клиентов, причем быстро.

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Они пробовали разные тактики, чтобы снизить затраты на приобретение, но, похоже, ничего не получалось. Холодные письма, онлайн-реклама, что угодно — ничто не помогало существенно снизить затраты.

Но когда они погрузились в данные, то обнаружили, что лучшие клиенты приходили благодаря рекомендациям. Более того, у компании было в разы больше шансов конвертировать пользователей, привлеченных таким образом.

И так родилась реферальная программа Dropbox. И это было не просто решение проблемы. Это навсегда изменило курс развития компании.

Запуск реферальной системы

Успех системы Dropbox был обусловлен двумя факторами: 1) реферальная система была задумана так, чтобы порекомендовать сервис было очень просто, и 2) она включала очень мощные стимулы — пользователь получал ответ на вопрос «что это значит для меня?».

Чтобы нарастить пользовательскую базу через реферальную систему, Dropbox пришлось не только упростить ее, но и создать некоторый стимул, который побудил бы пользователя выкроить время в своем напряженном графике и отправить приглашения друзьям, семье и коллегам.

И довольно скоро было обнаружено решение: за каждого приглашенного пользователя человек получал дополнительные 250 МБ пространства для хранения. Бонус действовал бессрочно, и это решение было не только новым, но и очень эффективным.

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После этого настало время сделать так, чтобы пригласить пользователей было как можно проще. И тогда Dropbox запустила простую страницу, на которой пользователь указывал собственный email и адреса членов семьи, друзей и коллег.

В результате компания обеспечила себе многолетнюю волну невероятного роста.

Всего за 15 месяцев база пользователей Dropbox выросла со 100 тысяч до 4 млн — рост составил примерно 3900%.

Другие компании быстро обратили на это внимание. Таким образом, начиная с Dropbox все больше проектов искали способы расти невероятно быстро. Это происходило как в Кремниевой долине, так и за ее пределами.

Магия быстрого роста

«Взлом роста» (от англ. growth hacking) довольно стремительно обрел популярность, но получил плохую репутацию.

У подхода была простая цель: увеличить пользовательскую базу компании как можно быстрее и эффективнее. Стартапы не располагают бюджетами и ресурсами больших компаний, и поэтому им приходится проявлять изобретательность. Они вынуждены мыслить нестандартно и находить новые и инновационные способы выйти на целевой рынок.

Взлом роста не происходят в изоляции. Это процесс быстрого экспериментирования на всех этапах клиентского опыта и воронки продаж, от приобретения и конверсии до продуктового опыта, удержания и превращения пользователя в адвоката бренда.

Именно этот тип мышления и помог команде Dropbox достичь такого роста.

Чтобы взлом роста сработал, вы должны быть готовы попробовать многое, смириться с неудачей и отказаться от провальной тактики. Потому что на каждый рабочий метод будут десятки (если не сотни) бесполезных.

Влияние реферальной программы Dropbox

С момента истории успеха Dropbox прошло время, и теперь реферальные программы стали одним из базовых инструментов для бизнеса — как для стартапов, так и для предприятий.

И неудивительно: согласно исследования Wharton, реферальные клиенты на 18% более склонны оставаться с компанией более 3 лет. При этом, оценивает Harvard Business Review, их пожизненная ценность на 16% выше.

Кроме того, по данным Nielsen, у таких клиентов вероятность совершить покупку в 4 раза выше, чем у тех, что приходят по другим каналам.

Реферальные программы, несомненно, являются мощными инструментами для стимулирования роста, снижения оттока и повышения лояльности клиентов. Главное — разработать свою программу таким образом, чтобы она соответствовала вашим бизнес-целям.

Например, если нужно повысить лояльность аудитории, возможно, стоит предложить особую льготу клиентам, которые привлекут других пользователей. Как и в случае с Dropbox, это не обязательно должно быть денежное вознаграждение: пусть это будет что-то столь же простое, как бонусные баллы, которые можно обменять на скидки или специальные подарки.

Сила стимулов

Реферальная программа Dropbox была невероятно успешной, потому что 1) в ней было легко участвовать и 2) она предлагала оптимальные стимулы, важно отметить, что не все стимулы одинаково хороши.

Так, Ассоциация потребительских исследований (США) в ходе серии экспериментов выявила: когда людям предлагали выбор из двух типов вознаграждений — материального (как подарочная карточка) или связанного с опытом (билет на концерт) — они с большей вероятностью предпочли бы второй вариант, даже если он стоил меньше денег.

Dropbox не предлагал пользователям денежное вознаграждение или скидку на подписку; клиенты получали дополнительно 250 МБ на диске на всю жизнь — это обходилось Dropbox намного дешевле, но было более ощутимым и постоянным преимуществом для потребителя.

Сегодня, глядя на успешные реферальные программы других компаний, таких как Axios или Morning Brew, можно заметить, что они не предлагают денежные призы за рефералов; вместо этого они награждают эксклюзивными фирменными сувенирами.

Эти программы были эффективны, потому что компании потратили время на изучение мотивации пользователей и разработали систему, которая им соответствует.

Проще говоря: подумайте об общем опыте, который вы хотите получить от своих пользователей, предложите стимулы, соответствующие их ценностям, и с учетом этого разработайте эффективную реферальную программу.

Что это значит для бизнеса?

Вывод не в том, что нужно немедленно разрабатывать новую реферальную программу — хотя это отличная идея, и вам, безусловно, следует ее рассмотреть.

Какой опыт взаимодействия с брендом вы хотите предложить клиентам и потенциальным клиентам?

  • Подумайте о том, как потенциальные клиенты узнают о продукте, познакомятся с ним и купят его.
  • Представьте, как они взаимодействуют с вашим брендом, когда становятся клиентами.
  • Задумайтесь, почему одни клиенты уходят, а другие нет, и как вы можете повысить лояльность.

Другими словами, подумайте о путешествии клиента в целом.

Хорошая новость заключается в том, что это не обязательно должно быть сложно. Вы можете начать с того, что просто спросите клиентов, что их мотивирует и как можно улучшить их опыт. Затем используйте этот отзыв для разработки реферальной программы — или любой другой стратегии привлечения клиентов.

Следующий этап — перейти к чему-то более сложному, например, составить план путешествия клиента и задуматься о том, что можно сделать, чтобы улучшить каждый этап путешествия.

Как только вы узнаете, откуда приходят лучшие клиенты и почему они остаются, можно начать экспериментировать с тем, как увеличить долю этих клиентов.

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Фото на обложке: Nopparat Khokthong / Shutterstock

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