Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчику антивирусов Dr.Web приостановили лицензию ФСТЭК

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российскому разработчику антивирусов Dr.Web приостановили действие лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Это касается действия сертификата на Enterprise Security Suite — решение для защиты всех объектов корпоративной сети, а также контроля почтового и интернет-трафика.

Разработчику антивирусов Dr.Web приостановили лицензию ФСТЭК

Документ подтверждает, что продукт можно использовать в системах хранения персональных данных и другой критически значимой информации в госсекторе и в частных организациях, пишет «Коммерсантъ».

В ФСТЭК не предоставили компании каких-либо разъяснений, поэтому «несоответствие невозможно устранить». В самой службе изданию не ответили на запрос.

После ухода зарубежных поставщиков на рынке остались фактически только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», отмечают эксперты. При этом компании критической информационной инфраструктуры должны по требованиям регуляторов использовать минимум два средства антивирусной защиты.

В результате, подчеркивают участники рынка, отзыв сертификата Dr.Web грозит сложностями заказчикам.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»
  2. 2 «Ростелеком» получил 100% в разработчике ОС «Аврора»
  3. 3 Биткоин обогнал Visa по объему обработанных за год транзакций
  4. 4 20 стартапов, которые создают решения для оцифровки запахов
  5. 5 Не GPT единым: преимущества BERT перед ChatGPT
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ