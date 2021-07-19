Капитализация Duolingo превысит $4 млрд в случае успеха IPO

Капитализация образовательного сервиса Duolingo превысит $4 млрд в случае успеха IPO. Компания планирует реализовать 5,1 млн акций по $85-95 за бумагу. По последним данным оценка сервиса составляет $2,4 млрд.

Согласно данным из заявки Duolingo, поданной 19 июля в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сервис планирует реализовать 5,1 млн ценных бумаг по средней цене $90. В случае успеха IPO капитализация Duolingo составит порядка $4,1 млрд.

Образовательный сервис для изучения языков Duolingo является самым популярным приложением в своей категории в Google Play и App Store. У него более 500 млн загрузок и 40 млн активных пользователей.

Ранее Duolingo привлекал финансирование от, в том числе, частного фонда Alphabet CapitalG, находящегося под управлением материнской компании Google Alphabet, и General Atlantic. Оценка сервиса по последним данным составляет $2,4 млрд.

По итогам Q1 2021 в сравнении с аналогичным периодом 2020-ого убытки Duolingo выросли кратно – с $2,2 млн до $13,5 млн.

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