Сервис Duolingo удалил материалы с ЛГБТ*-пропагандой

Сервис по изучению иностранных языков Duolingo удалил материалы с ЛГБТ*-пропагандой. Об этом компания уведомила Роскомнадзор.
«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщили в РКН агентству «Интерфакс».
В начале года общественная организация «Радетель» возмутилась «неприкрытой пропагандой ЛГБТ*» в приложении образовательного сервиса. По мнению общественников, материалы Duolingo могут «травмировать психику детей».
Например, членов организации не устроило упоминание нетрадиционных пар. Так, в одном из заданий ученикам предлагали произнести вслух словосочетания «they are gay» и «lesbian bar». Роскомнадзор направил компании предупреждение в апреле, регулятор также предложил сервису провести самостоятельную проверку.
Теперь компания отчиталась об удалении материалов, которые могли быть расценены как пропаганда ЛГБТ*.
Сервис основали в 2011 году Луис фон Ан и Северин Хакер. После 10 лет работы, в 2021 году компания вышла на биржу Nasdaq с $3,7 млрд.
В начале мая стало известно, что на российские онлайн-кинотеатры Wink и принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» составили протоколы о пропаганде ЛГБТ*.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.
Фото на обложке: Sulastri Sulastri /
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