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Страница Павла Дурова в Facebook стала «недоступным контентом»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель Telegram Павел Дуров удалил либо ограничил доступ к своему аккаунту в Facebook. При попытке зайти на его страницу соцсеть выдает сообщение, что «этот контент сейчас недоступен».

Страница Павла Дурова в Facebook стала «недоступным контентом»

Вот страница Павла Дурова в Facebook.

Скриншоты страницы Павла Дурова в Facebook

Ранее Павел Дуров критиковал Facebook за то, что в этой соцсети работают мошенники, прикрывающиеся его именем. При этом профиль Дурова в Instagram – активе Facebook, остается доступным.  

Скриншот страницы Павла Дурова в Instagram

RB.ru рассказывали, что 19 мая основатель Telegram обрушился с критикой в адрес другого техногигатнта из США – Apple. Дуров обвинил компанию в «продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам» и «погружении своих клиентов в цифровое рабство».  

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Фото на обложке: страница Павла Дурова «ВКонтакте»

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