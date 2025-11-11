Tesla теряет руководителей Model Y и Cybertruck

Из компании Tesla за сутки ушли два ключевых руководителя — менеджер программы Model Y Эммануэль Ламаккия и глава проекта Cybertruck Сиддхант Авастхи. Оба объявили о своём уходе в публикациях на LinkedIn 10 ноября 2025 года. Решение стало продолжением серии кадровых перестановок на фоне того, как Tesla смещает фокус с традиционных моделей на роботакси и проекты в сфере искусственного интеллекта.

Tesla теряет руководителя самой продаваемой модели

Эммануэль Ламаккия, курировавший выпуск и международный запуск Model Y, самого продаваемого автомобиля Tesla, сообщил об уходе после почти восьми лет работы в компании. Он присоединился к Tesla в 2018 году и провёл более четырёх лет, управляя программой Model Y, включая производство на нескольких заводах.

«Каким же невероятным было это путешествие... от руководства внедрением новых продуктов (NPI) для вариантов Model 3 и Model Y до становления менеджером программы по автомобилю Model Y — самого продаваемого автомобиля в мире», — написал в своем посте на LinkedIn бывший менеджер программы Model Y в Tesla Эммануэль Ламаккия.

Его уход стал вторым за сутки среди топ-менеджеров автопроизводителя. Накануне аналогичное заявление сделал глава программы Cybertruck Сиддхант Авастхи (Siddhant Awasthi), проработавший в Tesla более восьми лет.

Путь в Tesla от стажёра до главы Cybertruck

Сиддхант Авастхи начинал карьеру в Tesla в качестве стажёра, а позже возглавил программу Cybertruck — от этапа инжиниринга до крупносерийного производства. Также в июле 2025 года он взял на себя руководство программой Model 3.

«Восемь лет назад, когда я начинал как стажер, я и представить не мог, что однажды у меня будет возможность возглавить программу Cybertruck и воплотить её в жизнь», — написал Сиддхант Авастхи в своём сообщении в LinkedIn.

По данным Reuters, с момента запуска Cybertruck в ноябре 2023 года до начала 2025-го Tesla произвела 46 096 электромобилей этой марки. Однако продажи сталкиваются с трудностями — компания предлагала скидки в тысячи долларов на автомобили с пробегом.

В 2025-м Tesla потеряла сразу несколько ключевых сотрудников

Уход Эммануэля Ламаккии и Сиддханта Авастхи стал продолжением тенденции, начавшейся в 2024 году.

За 2025 год компанию покинули несколько старших менеджеров программ, включая Дэниела Хо, отвечавшего за запуск Model 3, и Дэвида Чжана, курировавшего Model S и X. Наиболее заметным стал уход исполнительного директора Омида Афшара — его называли одним из самых доверенных сотрудников главы компании Илона Маска.

Текучесть кадров совпала с изменением стратегических приоритетов Tesla. Компания сокращает долю традиционных моделей и концентрируется на роботакси и проектах на базе искусственного интеллекта. Это направление лично курирует Илон Маск, называя его «будущим компании».

Сложный период для Tesla

Несмотря на рекордные поставки в третьем квартале, аналитики Reuters прогнозируют спад продаж в четвёртом квартале. В США закончился срок действия налогового кредита $7500 для покупателей электромобилей, что в третьем квартале обеспечивало всплеск спроса.Tesla уже несколько месяцев подряд предлагает скидки и расширяет акции, чтобы поддерживать уровень заказов.

Ранее сообщалось, что китайская BYD обошла американскую компанию: по данным CarNewsChina, с января по сентябрь 2025 года она продала 1,6 млн электрокаров против 1,2 млн у Tesla. Разрыв — 388 тыс. машин в пользу BYD.

К финансовым и рыночным трудностям в 2025 году добавился судебный удар. Федеральный суд США обязал Tesla выплатить $243 млн семье погибшей и пострадавшему в ДТП 2019 года, признав компанию частично виновной из-за использования автопилота на неподходящей дороге.

