«Яндекс.Дзен» заплатит за поиск фейков

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» тестирует программу проверки фактов в публикациях пользователей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекса».

Проверять публикации будут партнеры «Яндекса». Среди них — информационные агентства ТАСС и «Интерфакс», онлайн-издание The Bell, Высшая школа экономики (ВШЭ). В дальнейшем сервис планирует привлечь к проверке публикаций и других партнеров.

«Дзен» заплатит партнерам за каждую проверенную публикацию. Суммы выплат платформа и СМИ не раскрывают.

Сервис блогов не уточняет объем работы, но отмечает, что речь идет о тысячах публикаций в месяц. Каждый день в «Дзене» публикуется около 40 тысяч текстовых и видеоматериалов.

Редакциям необходимо будет быстро реагировать на запросы «Дзена»: на изучение спорной публикации и ее возможное удаление будет 4–8 часов. Поэтому при отборе партнеров «Яндекс» настаивал, чтобы СМИ выделили для программы специальных сотрудников, пишет газета.

В «Интерфаксе» проверкой займется редакция сайта. ТАСС еще до обсуждения партнерства с «Яндексом» разрабатывал собственную методологию проверки информации, чтобы в дальнейшем предложить эту услугу рынку. Поэтому с начала года в ТАСС работает отдельный специалист для проверки публикаций. The Bell специально для программы с «Яндексом» расширил редакцию и нанял нескольких дополнительных сотрудников.

Каждую спорную публикацию будет проверять сразу несколько партнеров «Яндекса» — чтобы снизить возможные риски.

Публикацию удалят только тогда, если решения всех проверяющих совпадут. Если только один из партнеров сочтет публикацию фейком, то материал останется на платформе с предупреждением о потенциально недостоверной информации.

«Яндекс» запустил «Дзен» как отдельный сервис блогов в 2017 году. Ежедневная аудитория сервиса — 16 млн человек.