Джефф Безос полетит в космос на корабле Blue Origin

Андрей Шляховский
Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что он и его брат Марк станут пассажирами космического корабля New Shepard компании Blue Origin в ходе его первого полёта. Старт намечен на 20 июля.
Джефф Безос полетит в космос на корабле Blue OriginАндрей Шляховский
По словам бизнесмена, он с 5 лет мечтал отправиться в космос. Предстоящий полёт Безос назвал в своём Instagram «величайшим приключением».
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Кроме того, в космос полетит победитель аукциона: единственный билет на Blue Origin выставлен на торги. Сейчас ставки на него равняются $2,8 млрд.
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Фото на обложке: lev radin /
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