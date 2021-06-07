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Джефф Безос полетит в космос на корабле Blue Origin

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что он и его брат Марк станут пассажирами космического корабля New Shepard компании Blue Origin в ходе его первого полёта. Старт намечен на 20 июля.

Джефф Безос полетит в космос на корабле Blue Origin

По словам бизнесмена, он с 5 лет мечтал отправиться в космос. Предстоящий полёт Безос назвал в своём Instagram «величайшим приключением».

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Кроме того, в космос полетит победитель аукциона: единственный билет на Blue Origin выставлен на торги. Сейчас ставки на него равняются $2,8 млрд.

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Фото на обложке: lev radin / Shutterstock.

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