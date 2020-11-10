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Разработаны стандарты обязательных противоэпидемических мер для онлайн-торговли

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила онлайн-ритейлерам стандарты обязательных профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Разработка велась на основе опыта первой волны Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

Разработаны стандарты обязательных противоэпидемических мер для онлайн-торговли
«Правила, доказавшие свою эффективность в первую волну, мы предлагаем закрепить как специальные стандарты работы в условиях пандемии, обязательные для e-commerce», — заявил президент АКИТ Артём Соколов.

Он также пригласил присоединиться всех представителей отрасли, независимо от членства в АКИТ, к исполнению предложенных правил для избежания ввода второго карантина.

Стандарты АКИТ включают:

  • бесконтактную выдачу заказов;
  • поощрение бесконтактной оплаты;
  • обязательное использование сотрудниками средств индивидуальной защиты;
  • сокращение товарного ассортимента в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) для сокращения времени пребывания там клиентов;
  • нанесение разметки для соблюдения дистанции;
  • размещение антисептиков на входе в ПВЗ или магазин.

Также ассоциация создала специальный интернет-портал, с помощью которого потребители смогут контролировать соблюдение противоэпидемических мер компаниями e-commerce.

Присоединившиеся к стандартам онлайн-ритейлеры получат специальный знак «Зона безопасного сервиса». Его можно будет разместить на любых ресурсах компании: как на сайте, так и на упаковках товаров, говорится в сообщении. 

«Знак содержит QR-код — при наведении на него камеры телефона клиент попадает на интернет-ресурс ecomvscovid.ru. Там полный список компаний, поддерживающих стандарты, а также контакты горячей линии и форма обратной связи, если нужно сообщить о нарушениях», — сообщили в АКИТ.

Уточняется, что сообщения о нарушениях стандартов сначала будут направляться руководству компании для их скорейшего устранения, а в случае повторных нарушений или игнорировании компанией сообщений — в Роспотребнадзор.

К стандартам уже присоединились «М.Видео», «Перекресток», «Связной», «О'Кей», «Силитинк», «Холодильник.ру», «Утконос Онлайн», «Эконика», «Эльдорадо», Lamoda, Ozon, re:Store, Sokolov, «Онлайн Трейд.ру», Wildberries, Gett, PickPoint и «МайМаркет». Форму для присоединения к стандартам может заполнить любая компания на созданном интернет-портале.

Фото: Oleksii Fedorenko / Shutterstock

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