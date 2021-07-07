В «Гиперкубе» «Сколково» создадут хаб для EdTech-компаний

В здании «Гиперкуба» в «Сколково» создадут хаб для Ed-Tech-компаний. Об этом в Facebook сообщил глава технопарка Ренат Батыров. Хаб объединит стартапы, акселераторы, студии для онлайн-курсов и другое. Его планируют запустить в День знаний – 1 сентября.

Ренат Батыров сообщил, что с 1 сентября «Гиперкуб» перейдет под управление технопарка.

«Мы могли бы просто сдать его в аренду компаниями зарабатывать на этом деньги. [...] Но мы не ищем легких путей, мы ищем классные идеи», – написал Батыров.

Хаб объединит акселераторы, студии для онлайн-курсов, в нем будут методисты. «Гиперкуб» располагает площадкой для проведения офлайн-мероприятий. Батыров уточнил, что в «Гиперкубе» 300 рабочих мест, «которые разойдутся как горячие пирожки».

«Почему EdTech? Все просто – этот рынок развивался и до пандемии, теперь растет семимильными шагами. Пока нет оснований полагать, что тенденция изменится в худшую сторону», – пояснил Батыров.

Участников хаба могут стать проекты со всей страны без необходимости физического присутствия в «Сколково». Батыров сообщил, что уже пообщался с Ed-Tech стартапами, и у них возник «неподдельный интерес» к теме хаба.

Хаб планируют запустить в День знаний – 1 сентября. Батыров попросил откликнуться на его странице в Facebook тех, у кого вызывает интерес этот проект.

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Фото: Ренат Батыров / Facebook