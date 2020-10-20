Пострадавших от коронавируса жителей Петербурга обучат по стандартам WorldSkills

Центр занятости населения Петербурга запланировал бесплатное обучение 3 тысяч жителей, чье экономическое положение пострадало от последствий пандемии. Образовательный проект будет организован по профессиональным стандартам WorldSkills и пройдет до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости города.

«Этот образовательный проект является дополнительной мерой поддержки петербуржцев, которые из-за коронавирусной инфекции оказались в трудной жизненной ситуации ... [Он] является отличным шансом для повышения квалификации или смены сферы деятельности», — комментирует директор центра занятости Юлия Горохова.

Обучение предусмотрено по нескольким направлениям:

«Информационные и коммуникационные технологии»,

«Производство и инженерные технологии»,

«Строительство и строительные технологии»,

«Сфера услуг»,

«Творчество и дизайн»,

«Транспорт, логистика».

Отмечается, что всего будет запущено около 50 образовательных программ. Они были отобраны, исходя из профессий, по которым есть вакансии для трудоустройства, и профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга.

Очное обучение пройдет на площадках образовательных организаций города с привлечением Worldskills Russia. По некоторым профессиям будет предусмотрена возможность дистанционного обучения.

Все программы рассчитаны на 144 академических часа. По итогам обучения участникам будет выдан документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения, говорится в сообщении.

Организаторы проекта:

Минпросвещения РФ,

союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,

центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Санкт-Петербурга.

Принять участие в программе могут жители Петербурга, прошедшие регистрацию в Службе занятости населения города не ранее 1 марта 2020 года для целей поиска работы. Вместе с тем, попасть в проект не смогут граждане, уже проходившие в этом году обучение по образовательным программам за счет средств федерального бюджета. Не зарегистрированные в Центре занятости претенденты могут сначала пройти регистрацию и затем отправить заявку на участие в проекте.

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