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«Эфко» построит в ОАЭ крупнейший кластер по производству сладкого белка по собственной технологии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ГК «Эфко» построит в ОАЭ биотехнологический кластер для производства в этой стране сладкого белка по собственной технологии. Летом компания получила необходимые сертификаты в стране на производство белка браззеина. Инвестиции в проект составят $500 млн. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Эфко» построит в ОАЭ крупнейший кластер по производству сладкого белка по собственной технологии

В августе компания сообщила о завершении сертификации сладких белков собственной разработки и объявила о началах поставок продукции в ОАЭ.

Один грамм такого белка по сладости равен 2 кг обычного сахара. При этом он не вызывает инсулинового отклика в крови, что актуально для страдающих сахарным диабетом.

29 февраля представители компании подписали соглашение о проектировании предприятия по производству белка по технологии «Эфко».

«Эфко» намерена обеспечить своим продуктом рынок Ближнего Востока. Будущий кластер станет одним из крупнейших в мире. Предприятие выведет производство браззеина на промышленный уровень.

В конце декабря в Дубае начал работу первый центр прикладных исследований (ЦПИ) «Эфко» на Ближнем Востоке.центр прикладных исследований (ЦПИ) «Эфко» на Ближнем Востоке. В его запуск вложили $3 млн. 

Ранее «Эфко» подписала соглашение с правительством Белгородской области о строительстве завода по производству кормовых ферментов. Вложения группы в этот проект могут доставить до 9,4 млрд рублей.

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Фото на обложке: totojang1977 / Shutterstock

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