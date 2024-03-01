«Эфко» построит в ОАЭ крупнейший кластер по производству сладкого белка по собственной технологии

ГК «Эфко» построит в ОАЭ биотехнологический кластер для производства в этой стране сладкого белка по собственной технологии. Летом компания получила необходимые сертификаты в стране на производство белка браззеина. Инвестиции в проект составят $500 млн. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
В августе компания сообщила о завершении сертификации сладких белков собственной разработки и объявила о началах поставок продукции в ОАЭ.
Один грамм такого белка по сладости равен 2 кг обычного сахара. При этом он не вызывает инсулинового отклика в крови, что актуально для страдающих сахарным диабетом.
29 февраля представители компании подписали соглашение о проектировании предприятия по производству белка по технологии «Эфко».
«Эфко» намерена обеспечить своим продуктом рынок Ближнего Востока. Будущий кластер станет одним из крупнейших в мире. Предприятие выведет производство браззеина на промышленный уровень.
В конце декабря в Дубае начал работу первый центр прикладных исследований (ЦПИ) «Эфко» на Ближнем Востоке.центр прикладных исследований (ЦПИ) «Эфко» на Ближнем Востоке. В его запуск вложили $3 млн.
Ранее «Эфко» подписала соглашение с правительством Белгородской области о строительстве завода по производству кормовых ферментов. Вложения группы в этот проект могут доставить до 9,4 млрд рублей.
Фото на обложке: totojang1977 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
- 2 Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет
- 3 «Золотая виза» в ОАЭ: что учитывать предпринимателю при подаче заявления
- 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 5 90 этажей мало, нужно 163: секреты планирования из книги «Управляй как шейх»
ВОЗМОЖНОСТИ
01 марта 2024
01 марта 2024
03 марта 2024