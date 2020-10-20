«ЭкспоКапитал» запустит второй венчурный фонд для частных инвесторов

Фонд прямых инвестиций и венчурного финансирования «ЭкспоКапитал» в 2021 году планирует запустить второй венчурный фонд, ориентированный на частных квалифицированных инвесторов. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Минимальный порог входа для частных инвесторов составит $200 тысяч, а целевая доходность — не ниже 15% годовых в долларах США.

«ЭкспоКапитал» планирует сосредоточиться не только на размещении средств инвесторов в перспективные компании, но и помогать инвесторам фонда в анализе ниш и проектов, а также в организации общения с командами успешных стартапов.

В портфеле нового фонда будет сделан акцент на проекты, которые имеют высокий потенциал роста и направлены на изменения в мире: новые материалы; искусственный интеллект; электромобилестроение; робототехника; медицина.

«В 2020 году число частных инвесторов выросло на 50%, что подчеркивает тенденцию на усиление интереса к венчурным инвестициям, — считает управляющий директор фонда Никита Ряузов. — Поскольку первый фонд "ЭкспоКапитал" показывает результаты, существенно превышающие проценты по валютным депозитам, мы планируем предложить нашим клиентам разместить часть своих активов во втором фонде. Мы считаем, что наше решение поможет инвесторам диверсифицировать портфель и лучше разобраться в инвестиционной индустрии».

В настоящее время в портфеле «ЭкспоКапитал» есть такие проекты, как OcSiAl (производство одностенных нанотрубок), Botkin.AI (платформа диагностики онкологии с искусственным интеллектом), Ujet (создает инновационные решения в электротранспорте), SmartPrice (trade-in подержанных смартфонов), Intelligence retail (анализирует по фотографиям наличие и выкладку товара), Juvenescence (технологим в области продления жизни и борьбы с возрастными заболеваниями).

