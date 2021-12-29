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«Эльбрус Капитал» вложил 750 млн рублей в основанный выходцами из AstraZeneca сервис Breffi

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Фонд Elbrus Capital Fund III («Эльбрус Капитал») сообщил, что приобрел крупную миноритарную долю в российском сервисе по продвижению лекарств Breffi за 750 млн руб.

«Эльбрус Капитал» вложил 750 млн рублей в основанный выходцами из AstraZeneca сервис Breffi

Оценку компании стороны не раскрывают. Ее основатели — Евгений Гордеев, Ирина Шрамова и Антон Бондаренко — продолжат управлять бизнесом, сохраняя контроль в принятии решений. В пресс-релизе отмечается, что учредители являются «выходцами из AstraZeneca».

«Большая часть средств будет направлена на развитие компании, масштабирование текущего бизнеса и создание новых цифровых продуктов в области здравоохранения», — отмечается в сообщении. Для Breffi это первый опыт привлечения стороннего акционерного капитала.

По данным ЕГРЮЛ, до 22 декабря 65% в российском юрлице ООО «Брефи Маркетинг» принадлежали Евгению Гордееву, еще 35% — Ирине Шрамовой. С 22 декабря 100% компании у кипрского офшора Basicstatus Holdings, конечные бенефициары которого не уточняются. Офшор также получил 100% в принадлежавшем предпринимателям ООО «Райт персепшн».

Breffi занимается продвижением лекарственных препаратов почти 100 международных компаний через врачебное сообщество. Ее выручка в 2021 году составит более 500 млн руб.

Драйвером развития компании в «Эльбрусе» считают продвижение фармбрендов через дистанционные и цифровые каналы. Компания уже использует подходы, построенные на динамическом анализе данных, автоматизации процессов коммуникации c целевой аудиторией, у нее есть собственные IT-платформы.

Сделка с «Эльбрус Капитал» заключена в рамках пятилетней стратегии развития Breffi. Старший партнер фондов Александр Савин считает, что с поддержкой Breffi сможет «укрепить свои позиции на рынке омниканального маркетинга в фармацевтическом секторе, ускорить развитие и кратно вырасти на горизонте нескольких лет».

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Инвестиционные фонды «Эльбрус Капитал» с суммарными активами в $1,5 млрд входят в число ведущих фондов прямых инвестиций в России и СНГ. C момента основания в 2007 году фонды инвестировали в более чем 25 компаний, в том числе HeadHunter, CIAN, «Банки.ру», Aviasales и другие.

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Фото на обложке: Unsplash

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