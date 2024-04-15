Сооснователь «Эльбрус Капитала» Александр Савин вышел из структур фонда

Сооснователь «Эльбрус Капитала» Александр Савин вышел из органов управления и капитала созданных под управлением «Эльбрус Капитала» фондов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Сам Савин также подтвердил эту информацию.

По информации собеседников издания, бизнесмен займется развитием международной инвесткомпании Chrome Capital, которую он основал в 2022 году.

Chrome Capital вкладывает средства в технологические и быстрорастущие проекты по всему миру. Компания привлекает средства международных институциональных инвесторов и семейных офисов.

В портфеле Chrome Capital — служба денежных переводов Transfer Go, облачная платформа для переводов на разлные иностранные языки с помощью ИИ Smartcat, британский финтех-стартап Fintech Farm и другие проекты.

Савин собирается использовать свой опыт по привлечению средств крупных международных институциональных инвесторов, чтобы поднять новый глобальный венчурный фонд в течение 12–18 месяцев.

В середине 90-х Савин окончил Гарвардскую школу бизнеса, после этого был занят в команде прямых инвестиций Bain & Company, в ее бостонском и лондонском офисах. В 2003–2009 гг. был президентом инвесткомпании А1, входившей в «Альфа-групп». После этого Савин сосредоточился на проектах «Эльбрус Капитала» (первый фонд под управлением «Эльбруса» объемом $324 млн появился в 2007 году, второй на $550 млн — в 2014 году, третий на $316 млн — в 2021 году).

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