На части магистральных дорог в Москве начали тестировать нейросети — с помощью них планируется выявлять нарушения при передвижении на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах.

В Москве для выявления нарушителей на электросамокатах начали тестировать нейросети