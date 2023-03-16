В Москве для выявления нарушителей на электросамокатах начали тестировать нейросети

На части магистральных дорог в Москве начали тестировать нейросети — с помощью них планируется выявлять нарушения при передвижении на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах.
Для тестов используется нейросеть, которую уже применяет Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления столичной Госавтоинспекции Александра Быкова.
Быков считает, что главная задача сейчас — создать инфраструктуру, необходимую для передвижения на электросамокатах.
1 марта в России вступили силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие устройства теперь наделены статусом cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, а их масса должна быть не более 35 кг.
Фото на обложке: Unsplash
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