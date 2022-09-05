Стартап венчурного инвестора Антона Антича начал производство электролодок

Основанный венчурным инвестором и бывшим главой VMware в России Антоном Античем стартап начал производство электролодок. Прототипы уже созданы, к весне 2023 года компания планирует выпустить первый доработанный экземпляр.

О запуске производства электролодок Антич рассказал на своей странице в социальной сети. Стартап основали Антич, Денис Семушев и Николай Алексеев – дизайнер корпусов лодок и авиаконструктор.

Прототипы корпусов в размере 20-30 штук уже готовы, весной следующего года стартап планирует выпустить первый доработанный экземпляр, уточнил Антич для RB.RU.

Производство находится в Сербии и Черногории, головная компания расположена в Швейцарии. Стартап пока не ищет инвестиции, отметил Антич, но к участию в проекте на «относительно ранней стадии» приглашают с чеком от $50 тысяч.

Девятиметровые лодки будут оснащены новым вариантом подводных крыльев, что, по утверждению Антича, уменьшит сопротивление воды и продлит ресурс батареи на 45-65% по сравнению с аналогами.

«Для дизайна экстерьера и интерьера мы запартнерились с одним из топовых североамериканских дизайнеров суперяхт Ivan Erdevicki. Обычно он не берется за работы короче 40м, но его очень вдохновил наш концепт, и он с удовольствием присоединился к нашему проекту, что дополнительно гарантирует и так огромный интерес рынка к электричкам», – написал Антон Антич.

Дизайн днища будет выполнен на основе тримарана, что даст лодке устойчивость к волнам на стоянке. Аккумуляторы будут заряжаться от встроенных в корпусов ветряков и солнечных батарей.

Разработкой катеров на подводных крыльях занимается бывший издатель Redefine

Алексей Амётов. В октябре 2021 года он писал, что «история пока в стадии R&D» и призывал «следить за обновлениями». Других подробностей о развитии проекта Амётов не сообщал.