Студентам будут выдавать цифровые дипломы об образовании

Студенты российских вузов будут получать цифровые дипломы о высшем образовании. Их введут в ближайший год, сказали в Минобрнауки.
О введении в России цифровых дипломов о высшем образовании заявил глава министерства науки и образования РФ Валерий Фальков, пишут «РИА Новости».
Фальков отметил, что систему цифровых дипломов введут в ближайший год. Ведомство работает над этим, уточнил министр. Он добавил, что многие высшие учебные заведения уже внедрили письменные работы в электронном виде.
Цифровые дипломы планируется выдавать по единым стандартам во всех вузах России.
С инициативой перейти на электронные дипломные работы ранее выступил Виталий Милонов. Депутат Госдумы РФ пояснил, что распечатка дипломных работ, которые зачастую получаются объемными, выходит дорого.
В последние недели в России возникли сложности с доступностью офисной бумаги для печати – она кратно подорожала или вовсе пропала из магазинов. Совпадение или нет, но Минцифры выступило с заявлением, что в России планируют отказаться от квитанций на оплату коммунальных услуг в бумажном виде, а в Минпромторге предложили сделать выдачу бумажных кассовых чеков необязательным.
Фото на обложке: AntonSAN /
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