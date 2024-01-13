Минобрнауки хочет уберечь бизнес от «серийных» компенсаций за использование чужих товарных знаков

Минобрнауки разработало законопроект, предусматривающий поправки в Гражданский кодекс РФ (ГК) в части, касающейся компенсаций за нарушение прав правообладателей на товарные знаки. Речь идет о необходимости избежать «серийных» взысканий и уберечь бизнес от злоупотребления со стороны правообладателей, если чужой товарный знак использовался повторно и/или похож на логотипы сразу нескольких (в том числе связанных между собой) компаний.
Об инициативе узнал «Коммерсант»: по его данным, ведомство планирует решением Конституционного суда внести в ГК уточнения, позволяющие судебным инстанциям снижать размер повторной компенсации за одно и то же нарушение авторских прав. В особенности в случае аффилированности компаний, требующих материальных взысканий с нарушителя прав.
К примеру, нередки ситуации, когда у ряда компаний, связанных между собой, существует несколько схожих между собой товарных знаков. Все они при этом принадлежат юридически разным компаниям. И каждая подает иск против бренда, использовавшего их товарный знак.
Юристы напоминают, что в случае нарушения авторских прав, правообладатели сами решают, какое наказание требовать — возмещение убытков или материальную компенсацию. Но в любом случае бизнес нарушителя сталкивается с целой цепочкой однотипных запросов на взыскания по сути по одному и тому же делу.
Именно с этим предлагает бороться Минобрнауки путем предоставления судам права снижать размер компенсации в размере двойной стоимости контрафактных товаров, когда одним действием были нарушены права сразу на несколько объектов исключительных прав.
В Конституционном суде при этом уточнили, что сам факт наличия нескольких исковых требований — не злоупотребление, но может считаться таковым, если суд обнаружит взаимозависимость правообладателей и, следовательно, их недобросовестность и умысел (то есть попытку злоупотребить сложившимися обстоятельствами «в целях использования правообладания исключительно как способа обогащения»).
В этом случае предусматривается даже полный отказ в компенсации, если ранее обвиняемый предприниматель уж уплатил двукратную стоимость контрафактных товаров по иску связанного правообладателя со «схожим до смешения» товарным знаком.
Эксперты рынка сходятся во мнении, что предлагаемая мера оправдана и логична: ответственность должна быть связана с фактом нарушения и степенью его серьезности, а не с количеством юрлиц, легально использующих товарный знак.
Фото на обложке: Unsplash
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