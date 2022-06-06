Российские вузы исключены из Болонского процесса — Минобрнауки

Российские вузы перестали быть участниками Болонской системы образования. Все они исключены из процесса, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Болонская система действовала в России с 2003 года.
О выходе России из Болонского процесса сообщил замминистра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.
«Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», – цитируют Афанасьева «РИА Новости».
Чиновник уточнил, что структура Болонского процесса фактически прекратила представительство России и Белоруссии с 11 апреля. Причиной для этого Афанасьев назвал поддержку руководителями российских вузов проведения военной операции на Украине.
Также замглавы Минобрнауки отметил, что следование образовательной системе с бакалавриатом и магистратурой не сказалось положительно на подготовке студентов. Четырех лет в бакалавриате не хватает, чтобы дать студенты полноценное образование.
Россия была участником Болонской системы образования с 2003 года. В ближайшие годы РФ планирует перейти к собственной национальной системы образования.
Фото на обложке: LizzavetaS /
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