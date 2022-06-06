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Российские вузы исключены из Болонского процесса — Минобрнауки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские вузы перестали быть участниками Болонской системы образования. Все они исключены из процесса, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Болонская система действовала в России с 2003 года.

Российские вузы исключены из Болонского процесса — Минобрнауки

О выходе России из Болонского процесса сообщил замминистра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», – цитируют Афанасьева «РИА Новости».

Чиновник уточнил, что структура Болонского процесса фактически прекратила представительство России и Белоруссии с 11 апреля. Причиной для этого Афанасьев назвал поддержку руководителями российских вузов проведения военной операции на Украине.

Также замглавы Минобрнауки отметил, что следование образовательной системе с бакалавриатом и магистратурой не сказалось положительно на подготовке студентов. Четырех лет в бакалавриате не хватает, чтобы дать студенты полноценное образование.

Россия была участником Болонской системы образования с 2003 года. В ближайшие годы РФ планирует перейти к собственной национальной системы образования.

Фото на обложке: LizzavetaS / Shutterstock

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