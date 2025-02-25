Финтех-компании попросили Минобрнауки скорректировать программы подготовки в IT

Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Финансы» обратился в Минобрнауки с просьбой скорректировать образовательные программы IT-специалистов под потребности рынка. Об этом на сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, передают «Ведомости».

Центр «Финансы» объединяет большинство системно значимых банков. Фрадков уточнил, что запрос в Минобрнауки был направлен на основании проведенного «Промсвязьбанком» и hh.ru анализа потребностей рынка трудовых ресурсов. При этом топ-менеджер не пояснил, какие конкретно изменения ИЦК запросил у министерства.

Какие проблемы у IT-образования? Директор по продуктам компании в сфере кибербезопасности Servicepipe Михаил Хлебунов считает, что главной проблемой обучения IT-специалистов является «оторванность академических знаний от реалий бизнеса».

Эксперт утверждает, что «вопросов к качеству обучения будет меньше», если молодые специалисты смогут обучаться на решениях, используемых в реальном секторе, а у вузов будет возможность бесплатно получать доступ к ведущим отечественным разработкам и на их основе строить образовательный процесс.

Последствия некачественного обучения. Представители рынка давно обращают внимание на нехватку квалифицированных IT-специалистов, пишут «Ведомости». Газета напомнила, что президент разработчика ПО InfoWatch Наталья Касперская на декабрьской конференции «Импульс.Т1» отмечала отток за границу айтишников, из-за чего на рынке в основном остаются специалисты, получившие знания из онлайн-курсов.

В октябре председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что дефицит кадров в IT-сегменте до 2030 года увеличится до 1 млн человек.

Минцифры, в свою очередь, предлагало обязать IT-компании, получающие от государства налоговые льготы, организовывать для студентов стажировки и преподавать профильные дисциплины в вузах.

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