Еда для всех и каждого: Elementaree запустит производство продуктовых наборов с большим сроком годности

В их основу будут заложены замороженные полуфабрикаты и продукты «сухой полки». Владельцы бизнеса прогнозируют около 50 млн руб. выручки от нового направления в 2021 году, потенциал расширения всего рынка доставки продуктовых наборов за счет появления милкитов долгого хранения — до 80%. сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Срок годности милкитов нового типа составляет 2 месяца: они будут ориентированы на жителей больших городов, которые не покупают продукты каждую неделю. Elementaree планирует сделать упор на блюда ресторанного уровня, созданные по технологии «чистого производства» — вакуумации и раздельного хранения компонентов.

Средняя стоимость блюд составит около 290 рублей, приготовить их можно будет максимум за 15 минут. За счёт новых милкитов Elementaree планирует расширение бизнеса на федеральном уровне и выход в новые регионы, а также появление в ритейл-сетях.

«Мы внимательно изучаем все, что происходит на нашем рынке в России и в мире. Количество людей, которые готовы попробовать милкиты, но не могут точно сказать, когда будут готовить ужин дома, довольно большое. Чтобы закрыть эту потребность, мы разработали блюда ресторанного уровня с самыми простыми пошаговыми рецептами. Аналогичных решений на данный момент нет, мы – первопроходцы в этом направлении» – заявила Ольга Зиновьева, основательница сервиса удобной готовки дома Elementaree.

Член совета директоров Elementaree Максим Басов считает, что милкиты долгого хранения обладают большим потенциалом в ритейле. «Продукты с большим сроком годности менее рискованны для торговых сетей по срокам сбыта и в меньшей степени требуют маркетинговой поддержки – специальных акций и «горячих цен». Поэтому мы видим в ней серьёзный потенциал для роста», – отметил Басов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: AntonMatyukha / Depositphotos.