IKEA направили предостережение от нарушения прав сотрудников

Роструд направил IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. Служба готова провести проверку компании, несмотря на действующий до конца года мораторий.
При этом массовых обращений о нарушении прав Роструд не получал. В конце июня провести проверку IKEA ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.
Собеседник, близкий к IKEA, сообщил, что компания тесно взаимодействует с Рострудом, подбирая варианты трудоустройства сотрудников, которые попадут под оптимизацию персонала.
В пресс-службе IKEA заверили, что компания «соблюдает российское законодательство». В российской IKEA работают примерно 15 тыс. сотрудников.
Накануне IKEA разрешила совершать покупки на распродаже неограниченное количество времени. Ранее для каждого покупателя действовал лимит в 15 минут на выбор товаров.
IKEA предупредила, что в случае неактивности на сайте в течение 10 минут система прекратит сеанс и вернет покупателя обратно в онлайн-очередь, в которой, по заявлению IKEA, можно «просидеть» от «нескольких минут до более часа».
Фото на обложке: Unsplash
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