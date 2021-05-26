Евгения Хрисанфова
Фонд «Сколково» и компания «Россети» продолжают принимать заявки на участие в конкурсе проектов «Энергопрорыв-2021». Дедлайн — 30 июня.
Идет прием заявок на конкурс «Энергопрорыв-2021»Евгения Хрисанфова
Организаторы приглашают разработчиков ИТ-решений, зрелые технологические компании, стартапы и команды инженеров и ученых.
Победители конкурса получат экспертную оценку, шанс поработать в ментором фонда «Сколково» и запустить пилот с компанией «Россети» и другие возможности.
Направления:
- инновационное оборудование;
- новые материалы и технологии;
- технологические системы электрических сетей;
- готовые высокотехнологичные решения для реконструкции и строительства сетей;
- развитие услуг и новых сервисов для потребителей в энергетике;
- цифровые технологии управления электросетевым комплексом и другие.
Подробности и форма для подачи заявок — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter