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Идет прием заявок на конкурс «Энергопрорыв-2021»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Фонд «Сколково» и компания «Россети» продолжают принимать заявки на участие в конкурсе проектов «Энергопрорыв-2021». Дедлайн — 30 июня.

Идет прием заявок на конкурс «Энергопрорыв-2021»

Организаторы приглашают разработчиков ИТ-решений, зрелые технологические компании, стартапы и команды инженеров и ученых.

Победители конкурса получат экспертную оценку, шанс поработать в ментором фонда «Сколково» и запустить пилот с компанией «Россети» и другие возможности.

Направления:

  • инновационное оборудование;
  • новые материалы и технологии;
  • технологические системы электрических сетей;
  • готовые высокотехнологичные решения для реконструкции и строительства сетей;
  • развитие услуг и новых сервисов для потребителей в энергетике;
  • цифровые технологии управления электросетевым комплексом и другие.

Подробности и форма для подачи заявок — по ссылке.

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Фото на обложке: Unsplash

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