Идет прием заявок на конкурс «Энергопрорыв-2021»

Фонд «Сколково» и компания «Россети» продолжают принимать заявки на участие в конкурсе проектов «Энергопрорыв-2021». Дедлайн — 30 июня.

Организаторы приглашают разработчиков ИТ-решений, зрелые технологические компании, стартапы и команды инженеров и ученых.

Победители конкурса получат экспертную оценку, шанс поработать в ментором фонда «Сколково» и запустить пилот с компанией «Россети» и другие возможности.

Направления:

инновационное оборудование;

новые материалы и технологии;

технологические системы электрических сетей;

готовые высокотехнологичные решения для реконструкции и строительства сетей;

развитие услуг и новых сервисов для потребителей в энергетике;

цифровые технологии управления электросетевым комплексом и другие.

Подробности и форма для подачи заявок — по ссылке.

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