IT-решения на базе открытой архитектуры предложили приравнять к российским

АНО «Цифровая экономика» предложила правительству ввести меры поддержки для перехода госсектора на использование IT-решений с открытым кодом (open source). Их необходимо приравнять к отечественным и выделять заказчикам субсидии на их закупку и разработку, считают авторы инициативы.

АНО «Цифровая экономика» направила предложения по развития рынка открытых архитектур и открытого программного обеспечения (ПО) в России, а также перехода отраслей на его использование в Минцифры, выяснил «Коммерсантъ».

В документе, подготовленным организацией, предлагается приравнять решения на базе open source к отечественному ПО и микроэлектронике, выделять заказчикам субсидии, которые компенсируют разницу в стоимости продуктов с импортными аналогами при условии подтверждения объема закупки решений на open source.

Также АНО предложила субсидировать процентную ставку по кредиту для производства серверов общего назначения и других аппаратно-программных комплексов (АПК) на базе такого ПО. Документ был разработан совместно с представителями бизнеса и экспертного сообщества и согласован рабочей группой «Цифровой экономики».

Создание российской платформы открытого кода (аналог сервиса GitHub компании Microsoft) заявлено в госпрограмме «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», которая 20 июля была одобрена правительственной комиссией по цифровому развитию. Согласно документу, Минцифры должно разработать изменения в федеральный проект «Цифровые технологии» к октябрю 2021 года.

Заместитель главы Минцифры Максим Паршин подтвердил, что экспертным сообществом ведется разработка стратегии по развитию open source в России. Скоро проект станет доступен для широкого обсуждения.

Однако участники рынка опасаются, что поддержка перехода отраслей на открытое ПО может сыграть против разработчиков отечественного софта. Сейчас госсектор обязан закупать ПО и железо отечественной разработки из реестров, но, если open source приравняют к такому софту и введут субсидии для АПК на его основе, компаниям станет выгоднее самим заниматься разработкой.

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