ЕС предложил продлить санкции против России до следующего года и запретить импорт золота

Евросоюз представил новый – седьмой по счету – пакет санкций против России. Он в частности включает запрет на импорт золота и продление всех действующих санкций на полгода – до января 2023 года.

С предложением ввести новые санкции в отношении РФ выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем заявлении она подчеркнула, что Еврокомиссия предлагает более эффективно применять действующие санкции.

Еврокомиссия хочет запретить импорт золота из России в Евросоюз и силить контроль за экспортом в РФ из стран Евросоюза высоких технологий и товаров двойного назначения. Кроме того, фонд дер Ляйен выступила за продление всех действующих санкций против России на шесть месяцев – до января 2023 года.

Также главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о намерении выступить с предложением по пополнению персонального санкционного списка ЕС. Тех, кто в него попадут, ожидает заморозка активов и запрет на посещение стран Евросоюза.

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