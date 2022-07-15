ЕС предложил продлить санкции против России до следующего года и запретить импорт золота

Евросоюз представил новый – седьмой по счету – пакет санкций против России. Он в частности включает запрет на импорт золота и продление всех действующих санкций на полгода – до января 2023 года.
С предложением ввести новые санкции в отношении РФ выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем заявлении она подчеркнула, что Еврокомиссия предлагает более эффективно применять действующие санкции.
Еврокомиссия хочет запретить импорт золота из России в Евросоюз и силить контроль за экспортом в РФ из стран Евросоюза высоких технологий и товаров двойного назначения. Кроме того, фонд дер Ляйен выступила за продление всех действующих санкций против России на шесть месяцев – до января 2023 года.
Также главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о намерении выступить с предложением по пополнению персонального санкционного списка ЕС. Тех, кто в него попадут, ожидает заморозка активов и запрет на посещение стран Евросоюза.
Фото на обложке: ffikretow /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «План на ближайший месяц — выжить»: как себя чувствуют предприниматели в России после февраля
- 2 Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел с российского рынка
- 3 Ресторатор Пинский и певец Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России
- 4 Thunderobot и «налоговый маневр»: главные новости для бизнеса 15 июля
- 5 В России расширили льготы для IT-компаний
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июля 2022
15 июля 2022
15 июля 2022