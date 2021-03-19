В Москве пройдет конференция о будущем российского рынка устойчивого финансирования

Евгения Хрисанфова
31 марта кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» и компания «Эксперт Бизнес-Решения» проведут конференцию «Будущее рынка устойчивого финансирования в России».
В Москве пройдет конференция о будущем российского рынка устойчивого финансированияЕвгения Хрисанфова
В программе — обсуждение следующих тем:
- как применить европейский опыт в российском ESG-финансировании;
- каким образом ESG-кредитование влияет на заемщиков;
- когда государство начнет эффективно поддерживать выпуск зеленых и социальных облигаций;
- кто такие «ответственные» розничные инвесторы;
- как ESG-рейтинги отражаются на имидже и капитализации компаний и многих других.
Также в рамках мероприятия пройдут кейс-сессия, во время которой спикеры поделятся опытом выпуска зеленых и социальных облигаций, и дебаты на тему ESG.
Подробности и билеты доступны на странице конференции.
Фото на обложке: Unsplash
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