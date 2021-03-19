В Москве пройдет конференция о будущем российского рынка устойчивого финансирования

В программе — обсуждение следующих тем:



как применить европейский опыт в российском ESG-финансировании;

каким образом ESG-кредитование влияет на заемщиков;

когда государство начнет эффективно поддерживать выпуск зеленых и социальных облигаций;

кто такие «ответственные» розничные инвесторы;

как ESG-рейтинги отражаются на имидже и капитализации компаний и многих других.

Также в рамках мероприятия пройдут кейс-сессия, во время которой спикеры поделятся опытом выпуска зеленых и социальных облигаций, и дебаты на тему ESG.

Подробности и билеты доступны на странице конференции.

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