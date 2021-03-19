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В Москве пройдет конференция о будущем российского рынка устойчивого финансирования

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

31 марта кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» и компания «Эксперт Бизнес-Решения» проведут конференцию «Будущее рынка устойчивого финансирования в России».

В Москве пройдет конференция о будущем российского рынка устойчивого финансирования

В программе — обсуждение следующих тем:

  • как применить европейский опыт в российском ESG-финансировании;
  • каким образом ESG-кредитование влияет на заемщиков;
  • когда государство начнет эффективно поддерживать выпуск зеленых и социальных облигаций;
  • кто такие «ответственные» розничные инвесторы;
  • как ESG-рейтинги отражаются на имидже и капитализации компаний и многих других.

Также в рамках мероприятия пройдут кейс-сессия, во время которой спикеры поделятся опытом выпуска зеленых и социальных облигаций, и дебаты на тему ESG.

Подробности и билеты доступны на странице конференции.

Фото на обложке: Unsplash

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