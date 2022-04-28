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«Авито» подключил к платформе ESG-калькулятор сохраненных природных ресурсов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Авито» начал считать, сколько природных ресурсов сохранил каждый пользователь с покупкой вещи, бывшей в употреблении. ESG-калькулятор показывает количество «невыброшенных» в атмосферу парниковых газов, неиспользованной воды и разных материалов.

«Авито» подключил к платформе ESG-калькулятор сохраненных природных ресурсов

О новом функционале на платформе «Авито» RB рассказали в пресс-службе компании.

Калькулятор будет считать ненасененный пользователем вред природе на основе его сделок по покупке и продаже вещей. В расчет включены выбросы углекислого газа, использование энергии, воды, материалов.

«Экологический вклад по показателям определяется умножением коэффициента ре-потребления (соотношение срока вторичной службы к сроку первичной службы) на их количественное измерение при производстве, логистике и утилизации», – пояснили в «Авито».

В профиле каждого пользователя появится значок с информацией о том, сколько ресурсов он сохранил и какой вред не нанес по каждому из показателей. Нововведение вступит в силу для всех пользователей «Авито» с 29 апреля.

По собственным данным «Авито», в 2020 году благодаря пользователям платформы был сокращен выброс 18 млн тонн парниковых газов, выделяемых при производстве новых товаров. Экологический вклад платформы составил 2 млн гектар сохраненного леса, 123 млн кубических метров воды и 74 млрд кВт часов электроэнергии.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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