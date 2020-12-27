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Есть антитела — на собеседование: Переболевшие COVID соискатели получили преимущество

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Каждая одиннадцатая компания отдает предпочтение соискателям, предоставившим справку о наличии антител к COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении Rusbase.

Есть антитела — на собеседование: Переболевшие COVID соискатели получили преимущество

Так, 83% российских работодателей не рассматривают иммунитет к коронавирусу в качестве преимущества при приеме в компанию. При этом 9% организаций предпочитают брать на работу тех, у кого есть антитела. 2% из них применяют это правило только для отдельных должностей.

Согласно опросу, охотнее берут сотрудников с антителами промышленные предприятия, медицинские организации, логистические компании и ритейл. Такое же предпочтение отдается в сфере услуг В2С.

Опрос проводился с 18 ноября по 8 декабря 2020 года в 108 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1000 респондентов, занимающихся подбором персонала.

Ранее сервис YouDo сообщал, что спрос на услуги нянь, домработниц и мастеров на час, имеющих антитела к коронавирусу, резко вырос за последний месяц. Так, согласно информации сервиса, число заданий, которые содержат требование о наличии справки об антителах или отрицательного теста на COVID, выросло с начала ноября в три раза.

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По словам аналитиков YouDo, тем, кто готов предъявить справку о наличии антител, готовы платить в два раза больше, а услуги мастеров маникюра, к примеру, с таким документом подорожали на 125%.

Фото: Pixinooo/Depositphotos

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