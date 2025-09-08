«Дом.РФ»: банк выходит на IPO c оценкой 300 млрд рублей

Госкорпорация «Дом.РФ» получила статус публичного акционерного общества. Это открывает компании дорогу к IPO, которое может состояться уже в ноябре 2025 года: на первом этапе планируется разместить 5% акций. При заявленной оценке в 300 млрд ₽ размещение способно привлечь около 15 млрд ₽ и стать примером для других госкомпаний.

IPO с капитализацией 300 млрд ₽

Госкорпорация «Дом.РФ» официально получила статус публичного акционерного общества (ПАО). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 2 сентября 2025 года. Это решение принято в преддверии IPO, которое Минфин прогнозирует на ноябрь. На первом этапе планируется разместить около 5% акций. Такой пакет может принести до 15 млрд ₽ и зафиксировать капитализацию компании на уровне примерно 300 млрд ₽.

Государство сохранит контрольный пакет — не менее 50% плюс одна акция. Ещё в июне единственный акционер утвердил новый устав и увеличил капитал на 39,97 млрд ₽, доведя его до 266,47 млрд ₽. Для этого компания выпустила 28,55 млн акций по номинальной цене 1400 ₽.

Потенциал роста и слабые места

Эксперты «Альфа-Капитала» считают, что бизнес-модель «Дом.РФ» обладает потенциалом роста благодаря низкому проникновению в ключевых сегментах. Компания также способна выплачивать дивиденды за счёт достаточности капитала и приемлемой доходности на капитал. Однако результаты напрямую зависят от динамики рынка недвижимости и уровня неплатежей по ипотеке.

«Кризис на рынке жилья (например, рост неплатежей по ипотеке на фоне возможной рецессии) может оказать серьезное негативное давление на финансовые результаты банка. Ослабление регулирования для банковского сектора может иметь негативный эффект для роста баланса ДОМ.РФ: будет расти конкуренция», — подчеркнул Никита Зевакин, портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал».

Небольшое IPO как «разведка» рынка

Директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев видит в предстоящем размещении скорее пробный шаг, чем масштабный проект. По его словам, компания прибыльна, давно работает с инвесторами и умеет привлекать капитал через облигации, но размер IPO показывает осторожность.

«В целом, рынок сейчас достаточно холодный, многие компании отказались от IPO в этом году. Поэтому привлечь много денег будет непросто. “Дом.РФ” мог бы запланировать IPO в 10 раз масштабнее, но на российском публичном рынке нет нескольких сотен миллиардов, чтобы выкупить все акции. IPO “Дом.РФ” — это скорее проба пера», — комментирует Дмитрий Калаев, партнёр фонда ФРИИ, директор «Акселератора ФРИИ».

По мнению Калаева, мультипликатор P/E у компании сопоставим с Сбером, что отражает справедливую оценку без значительных бонусов к росту.

Спрос со стороны частных инвесторов

Павел Буров, управляющий партнёр BITL, компании-организатора pre-IPO, считает, что IPO вызовет интерес у частных инвесторов, несмотря на скромный объём аллокации. На его взгляд, государственная компания с понятной бизнес-моделью воспринимается рынком как относительно надёжный инструмент.

«Даже если на частных инвесторов не приходится большая доля аллокации, интерес и конкуренция за бумаги будут высокими», — отметил Павел Буров.

По словам эксперта, заявленная капитализация в 300 млрд ₽ вписывается в диапазон, где торгуются российские девелоперы и финансовые институты.

«При этом окончательные выводы возможны только после публикации проспекта эмиссии и раскрытия ключевых параметров — финансовой отчётности, политики по дивидендам и капиталу, размера и структуры фрифлоата», — резюмировал Буров.

Сигнал для других госкомпаний

Инвестор Фёдор Сидоров называет предстоящее IPO важным тестом для всего сектора госкомпаний. По его мнению, устойчивые финансовые показатели «Дом.РФ» и его роль в реализации жилищной политики делают бумаги привлекательными для долгосрочных инвесторов.

«Успешное размещение покажет, что рынок готов к инвестированию в крупные государственные структуры и повысит доверие к будущим первичным размещениям», — подчеркнул инвестор Фёдор Сидоров.

Оценка в 300 млрд ₽ выглядит оправданной, учитывая стратегическую роль компании и стабильность её доходов, считает Сидоров.

Инновационный потенциал и цифровизация

Управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» Павел Новиков связывает IPO с возможностью ускорить цифровизацию девелопмента. По его словам, в совместном исследовании со «Сколково» были выявлены зоны роста: автоматизация проектирования, цифровые стандарты и платформенные решения для ЖКХ.

«Мы надеемся, что привлеченный “Дом.РФ” капитал в ходе будущего IPO будет направлен не только на финансирование инфраструктурных проектов, но и в капиталоемкий сектор технологических инноваций и платформенных решений», — отметил Павел Новиков из «Сколково».



По его мнению, успешное IPO позволит компании расширить стратегию и выйти за рамки привычного банковского бизнеса.

Значение для рынка

Эксперты сходятся во мнении, что IPO «Дом.РФ» — это одновременно проверка спроса и формирование новой практики выхода государственных эмитентов на биржу. Размещение в ноябре может стать ключевым событием для фондового рынка, открывающим новую волну публичных сделок.

Для инвесторов это возможность протестировать новый сегмент. Для государства — шанс закрепить контроль за стратегической компанией, привлекая частный капитал. А для рынка в целом — показатель, готов ли он переварить госактивы с капитализацией в сотни миллиардов рублей.

Фото: Taiki Ishikawa / Unsplash