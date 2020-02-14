Исследование: российский рынок eTravel вырастет до $26,7 млрд за три года

По мнению аналитиков, в ближайшие два года объем российского рынка eTravel вырастет на 30%. Он практически сравняется с офлайном, не уступив классической модели распространения сервисов для путешествий. Такие данные и выводы приводит Aviasales в своем совместном с PhoCusWright исследовании. Rusbase ознакомился с его результатами.

На данный момент в общей структуре рынка eTravel лидирует авиа-сегмент (43%). На сервисы по бронированию отелей приходится 33%. Доля готовых туров — около 12%, железнодорожных билетов — более 9%.

Отмечается, что наибольшая динамика в категории авиабилетов продиктована ростом лоукост-модели перевозок. Бюджетные авиакомпании растут быстрее традиционных: они прирастают на 22% и 10% в год соответственно.



Рынок метапоисковиков, которые позволяют найти авиабилет, разделяют Aviasales (54%), Skyscanner (26%), «Яндекс. Авиабилеты» (12%), Momondo (8%). Сам формат, пишут исследователи, утвердился в глазах пользователя как основной инструмент планирования поездок.



Среди главных факторов роста популярности онлайн-модели выделяют следующие:

доверие аудитории,

полнота информации об услугах и вариантах для сравнения,

низкая цена,

скорость поиска.

Также исследователи посчитали, что у 28% пользователей годовой семейный бюджет на поездки приближается к 200 тысячам рублей. 31% туристов тратят на путешествия 100-199 тысяч рублей в год. 24% путешественников откладывают в год 50-99 тысяч, 17% менее 50 тысяч рублей.



Основываясь на этих данных, аналитики дали свой прогноз eTravel в России. С 2020 по 2023 год он должен будет вырасти с $20,2 млрд до $26,7 млрд. Доля офлайна по итогам 2023 года превысит $30 млрд.



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