Европейские банки ужесточили требования к клиентам из России

Европейские банки подняли требования к минимальным остаткам на счетах российских граждан до $15–20 млн. Новые правила касаются и тех, у кого есть второе гражданство или вид на жительство страны ЕС, рассказали РБК юристы и менеджеры активов, чьи клиенты столкнулись с ограничениями.

Если раньше минимальный размер остатков на счету составлял $2 млн, то сейчас банки требуют наличия $5 млн, $10 млн и даже $15 млн, заявил управляющий партнер Smartgen Multi-Family Office Марк Ойгман. Из-за этого россияне вынуждены переводить капиталы из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна в более благоприятные страны, такие как Израиль и США, добавил он.

По словам партнера IPN Partners Инны Перелеховой, требования к остаткам росли с конца 2023 года, но в декабре 2024-го швейцарские UBS и LGT направили российским клиентам уведомления о закрытии счетов, остатки на которых превышали $20 млн. Дополнительным фактором прекращения обслуживания получение клиентами доходов из российских источников, пояснила Перелехова.

Повышение лимитов и введение дополнительных требований чаще всего применяется банками сегмента private banking, ориентированными на работу с состоятельными клиентами в таких странах, как Франция, Швейцария, Люксембург, Латвия, Австрия и Испания, уточнила эксперт.

Многие банки, включая Julius Baer, UBP, Pictet, Vontobel, Hyposwiss и EFG, соглашаются обслуживать россиян, только если остатки на их счетах составляют не менее $5 млн, а иногда и $10 млн, добавила Перелехова.

Причина увеличения минимальных — высокие затраты на обслуживание россиян, связанные с санкционными рисками, пояснил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. Для банков становится экономически невыгодным содержание отделов комплаенса, которые должны постоянно проверять российских клиентов на предмет соблюдения санкций и других геополитических рисков, согласилась Перелехова.