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Еврокомиссия может получить право ограничивать инвестиции иностранных госкомпаний

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Еврокомиссия предложила законопроект, который должен устранить «искажения» в инвестиционной политике Европейского союза.

Еврокомиссия может получить право ограничивать инвестиции иностранных госкомпаний

Авторов законопроекта беспокоит отсутствие проверок субсидий, предоставляемых иностранными правительствами, при наличии тщательной проверки инвестиций государств-членов ЕС. Теперь же официальный Брюссель намерен устранить данный «перекос», сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Новый инструмент разработан для эффективной борьбы с иностранными субсидиями, наносящими ущерб равным правилам единого рынка [ЕС]», заявляет регулятор.

Согласно новому законопроекту, ЕК будет проверять на наличие иностранных госдотаций:

  1. сделки по приобретению или слиянию компаний-резидентов ЕС, если их годовой оборот превышает €500 млн, а размер иностранных инвестиций составляет минимум €50 млн;
  2. госзакупки в странах ЕС, если размер тендера с участием нерезидентов ЕС превышает €250 млн.

Также компании должны будут самостоятельно подавать уведомления в регуляторные органы о факте получения инвестиций со стороны иностранных правительств.

Кроме того, Еврокомиссия планирует оставить за собой право самостоятельно инициировать проверки любых сделок при наличии зарубежных госинвестицийю

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Фото на обложке: jorisvo / Depositphotos.

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