Еврокомиссия может получить право ограничивать инвестиции иностранных госкомпаний

Еврокомиссия предложила законопроект, который должен устранить «искажения» в инвестиционной политике Европейского союза.
Авторов законопроекта беспокоит отсутствие проверок субсидий, предоставляемых иностранными правительствами, при наличии тщательной проверки инвестиций государств-членов ЕС. Теперь же официальный Брюссель намерен устранить данный «перекос», сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Новый инструмент разработан для эффективной борьбы с иностранными субсидиями, наносящими ущерб равным правилам единого рынка [ЕС]», заявляет регулятор.
Согласно новому законопроекту, ЕК будет проверять на наличие иностранных госдотаций:
- сделки по приобретению или слиянию компаний-резидентов ЕС, если их годовой оборот превышает €500 млн, а размер иностранных инвестиций составляет минимум €50 млн;
- госзакупки в странах ЕС, если размер тендера с участием нерезидентов ЕС превышает €250 млн.
Также компании должны будут самостоятельно подавать уведомления в регуляторные органы о факте получения инвестиций со стороны иностранных правительств.
Кроме того, Еврокомиссия планирует оставить за собой право самостоятельно инициировать проверки любых сделок при наличии зарубежных госинвестицийю
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Фото на обложке: jorisvo /
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