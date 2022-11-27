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В ЕС могут подорожать сигареты из-за новых правил Еврокомиссии

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Европейская комиссия предложит увеличить минимальные акцизы на сигареты, а также ввести налоги на вейпы и системы нагревания табака. Это может повлиять на стоимость табачной продукции в Восточной Европе, где сохранялись относительно низкие цены на сигареты.

В ЕС могут подорожать сигареты из-за новых правил Еврокомиссии

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации газеты, планируется увеличить минимальный акциз на сигареты с €1,8 до €3,6 за стандартную пачку из 20 штук.

FT отмечает, что принятие закона спровоцирует повышение стоимости сигарет в Восточной Европе, где пачка может стоить меньше €3. Еврокомиссия рассчитывает оказать «влияние на потребителей и экономических операторов» в таких странах, как Болгария, Словакия, Польша и Венгрия.

Также заметно вырастут в Австрии и Люксембурге, где сохраняются низкие цены на табак относительно доходов населения.

В ведомстве ожидают, что увеличение минимальных акцизов принесет странам Евросоюза дополнительные €9,3 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия намерена ввести налоги на вейпы: 20% на менее крепкую продукцию, 40% — на более крепкую. Системы нагревания табака ЕК обложит наибольшими пошлинами: 55% или €91 за 1 тысячу проданных единиц.

Представитель British American Tobacco рассказал FT, что перечисленные меры — начало «длительного законодательного процесса». Власти Евросоюза намерены сократить долю курящих людей в Европе до 5% или меньше к 2040 году.

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Фото: Unsplash

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