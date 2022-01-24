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Минфин предложил упростить выпуск еврооблигаций

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России для отечественных компаний упростят выпуск облигаций в иностранной валюте. Соответствующий законопроект Минфин планирует направить весной в Госдуму.

Минфин предложил упростить выпуск еврооблигаций

Документ, как предполагается, закрепит изменения в законе о валютном регулировании и контроле в части увеличения перечня разрешенных операций между резидентами, сообщили «Известия».

По словам руководителя НАУФОР Алексея Тимофеева, первая новация законопроекта — возможность расчетов в валюте между формульным эмитентом облигаций и инициатором выпуска.

Второе нововведение — расчеты в иностранной валюте между поручителем по облигациям с резидентами-держателями, сказала глава KPMG Law Екатерина Цибикова. Пока такие операции запрещены между резидентами. Снятие «конвертационного» барьера упростит процедуру размещения облигаций в иностранной валюте, добавила она.

На Московской бирже обращается более 100 корпоративных еврооблигаций, причем более 50 выпусков были допущены к торгам в 2021 году. Доля частных инвесторов в объеме торгов такими инструментами превышает 30%.

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Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock

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