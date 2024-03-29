Лизинговая компания «Европлан» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Это первое публичное размещение акций лизинговой компанией в России. На начало торгов рыночная капитализация «Европлана» составила 105 млрд рублей.

Крупнейшая российская частная лизинговая компания «Европлан» провела IPO на Мосбирже и привлекла 13,1 млрд рублей. Предприятие разместило акции по 875 рублей за штуку, что является верхней границей ценового диапазона, говорится в сообщении «Европлана».

«В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона», – отметили в компании.

На начало торгов рыночная капитализация «Европлана» составила 105 млрд рублей. Торги акциями компании стартовали с бурного роста – в первый час котировки «Европлана» выросли на 22%, однако позже рост замедлился до 14%.

До размещения на бирже «Европлан» имел статус крупнейшей частной лизинговой компании в России. Это первое IPO лизинговой компании на российском фондовом рынке.

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