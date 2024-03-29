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Лизинговая компания «Европлан» провела IPO по верхней границе ценового диапазона

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лизинговая компания «Европлан» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Это первое публичное размещение акций лизинговой компанией в России. На начало торгов рыночная капитализация «Европлана» составила 105 млрд рублей.

Лизинговая компания «Европлан» провела IPO по верхней границе ценового диапазона
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Крупнейшая российская частная лизинговая компания «Европлан» провела IPO на Мосбирже и привлекла 13,1 млрд рублей. Предприятие разместило акции по 875 рублей за штуку, что является верхней границей ценового диапазона, говорится в сообщении «Европлана». 

«В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона», – отметили в компании. 

На начало торгов рыночная капитализация «Европлана» составила 105 млрд рублей. Торги акциями компании стартовали с бурного роста – в первый час котировки «Европлана» выросли на 22%, однако позже рост замедлился до 14%.

До размещения на бирже «Европлан» имел статус крупнейшей частной лизинговой компании в России. Это первое IPO лизинговой компании на российском фондовом рынке.

Фото на обложке: Things / Shutterstock

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