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«Промобот» начал водить экскурсии на производство роботов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший в Европе завод по производству сервисных роботов начал водить экскурсии на свое предприятие. Посетители своими глазами смогут увидеть процесс сборки роботов «Промобот», которые, помимо России, уже работают в Испании и Бразилии.

«Промобот» начал водить экскурсии на производство роботов

Завод «Промобота», на который водят экскурсии, находится в Перми. Чтобы попасть на производство, нужно заранее записаться на сайте проекта, выбрав свободные даты. Экскурсии водят только группами от 8 человек.

Посетители своими глазами увидят как собирают роботов, из чего они состоят, как они двигаются и выполняют свои функции, а также процесс создания искусственной кожи, глаз и зубов, говорится в описании проекта.

Резидент «Сколково» «Промобот» производит сервисных роботов для бизнеса, которые могут выполнять различные функции. Например, в Испании российские роботы продают сим-карты, в Бразилии они рассказывают о туристических объектах.

В апреле «Промобот» презентовал кибер-кафе с роботом-супермоделью. Робот-кассир предлагает мороженое, газировку, кофе и быстро обслуживает покупателей.

Фото на обложке: Promobot

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