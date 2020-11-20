Intel проведет онлайн-конференцию об инновациях в IT

Полина Есакова
Компания Intel проведет онлайн-конференцию Intel Experience Day, посвященную ключевым трендам рынка IT. Представители компании и приглашенные спикеры расскажут о создании передовых решений на базе технологий Intel, о том, какие инновации ожидают индустрию, а также продемонстрируют новейшие продукты компании.
Intel проведет онлайн-конференцию об инновациях в ITПолина Есакова
Всего в программе планируется три трека, каждый из которых будет посвящен грядущим изменениям и новым разработкам в различных сферах IT-индустрии.
- Hard — для сборщиков ПК и серверов, конечных заказчиков и партнеров по экосистеме клиентских и серверных решений.
- Soft — для разработчиков ПО, исследователей, ученых и инженеров, работающих с big data.
- Fusion — для обсуждения ключевых бизнес-задач в таких сферах как: облачные сервисы, AI, big data, интернет вещей, системы компьютерного зрения, дополненная реальность, автоматизация рабочих мест.
В качестве спикеров выступят:
- Наталья Галян, региональный директор Intel в России;
- Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS;
- Шеннон Пулен, вице-президент Intel, генеральный директор по продажам и маркетингу на глобальных рынках;
- Илья Флакс, вице-президент «Ланит-Интеграция» по VR/AR;
- Рустам Паллаев, технический директор лаборатории робототехники Сбера;
- Юрий Новиков, руководитель отдела развития облачного бизнеса компании «Софтлайн»;
- Аким Волков, заместитель директора по эксплуатации «ВКонтакте».
Онлайн-конференция состоится 24 ноября. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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