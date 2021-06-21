Facebook заканчивает набор в акселератор для business-solution стартапов. Он предусматривает трехмесячную обучающую программу с помощью лид-инструментов соцсети: Conversions API, Facebook Business Extension 2.0 и Business Apps.

Подать заявку можно на сайте. Прием заканчивается 24 июня.

Facebook ищет стартапы из числа разработчиков:

сервисных приложений (поддержка предприятий и их клиентов с помощью записи на прием, бронирования или решения для заказа еды);

платформ клиентских данных (пакетное программное обеспечение, которое создает постоянную унифицированную базу данных клиентов, доступную для других систем.;

креативных приложений (решения для создания и редактирования фото и видео, автоматизированного копирайтинга и пакетов содержимого);

платформенных интеграторов (средства автоматизации рабочих процессов).

«12-недельная виртуальная программа предоставит вашей команде техническую поддержку и обучение по продуктам с помощью таких инструментов Facebook, как Conversions API, Facebook Business Extension (FBE) 2.0 и Business Apps», – отмечает Facebook в сообщении на сайте акселератора.

Участникам программы Facebook предложит обучение и тренинги, менторство от экспертов в области технологий, нетворкинг с другими стартапами и возможность наладить отношения с венчурными фондами и инвесторами.

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