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Facebook заканчивает набор в акселератор для business-solution стартапов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Facebook заканчивает набор в акселератор для business-solution стартапов. Он предусматривает трехмесячную обучающую программу с помощью лид-инструментов соцсети: Conversions API, Facebook Business Extension 2.0 и Business Apps.

Facebook заканчивает набор в акселератор для business-solution стартапов

Подать заявку можно на сайте. Прием заканчивается 24 июня.

Facebook ищет стартапы из числа разработчиков:

  • сервисных приложений (поддержка предприятий и их клиентов с помощью записи на прием, бронирования или решения для заказа еды);
  • платформ клиентских данных (пакетное программное обеспечение, которое создает постоянную унифицированную базу данных клиентов, доступную для других систем.;
  • креативных приложений (решения для создания и редактирования фото и видео, автоматизированного копирайтинга и пакетов содержимого);
  • платформенных интеграторов (средства автоматизации рабочих процессов).

«12-недельная виртуальная программа предоставит вашей команде техническую поддержку и обучение по продуктам с помощью таких инструментов Facebook, как Conversions API, Facebook Business Extension (FBE) 2.0 и Business Apps», – отмечает Facebook в сообщении на сайте акселератора.

Участникам программы Facebook предложит обучение и тренинги, менторство от экспертов в области технологий, нетворкинг с другими стартапами и возможность наладить отношения с венчурными фондами и инвесторами.

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Фото: Depositphotos.com

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