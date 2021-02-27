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Facebook запустила приложение для чтения рэпа под готовые биты

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Facebook выпустила приложение под названием Bars. Оно позволяет создавать рэп-композиции, начитывая текст под готовые биты. Исполнение песни можно снять на видео, чтобы впоследствии опубликовать его в соцсетях. Об этом сообщает TechCrunch.

Facebook запустила приложение для чтения рэпа под готовые биты

Помимо профессиональных битов, в приложении доступны аудио- и визуальные фильтры, а также функция автонастройки.

Сами видеоролики могут длиться не более 1 минуты. Поэтому Bars может стать новым конкурентом TikTok, отмечает издание.

При регистрации в приложении требуется указать опыт в рэп-исполнении. Для новичков Bars предлагает список автоматически зарифмованных слов, продвинутым пользователям — режим фристайла. При выборе последнего исполнитель должен составить 16-тактный рэп из 8 случайных слов.

bars

На данный момент приложение работает в режиме закрытого бета-тестирования. Оно доступно только на iOS и по приглашениям. При этом уже сейчас пользователи могут забронировать себе ник и записаться в список ожидания.

Разработкой приложения занимается внутренняя группа исследований соцсети New Product Experimentation. В прошлом году подразделение выпустило сервис Collab, с помощью которого можно делать совместные музыкальные треки.

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Публикация от BARS (@getbarsapp)

Фото на обложке: venusvi / Shutterstock

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