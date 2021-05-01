Facebook приобрела VR-разработчика Downpour Interactive

Downpour Interactive известна прежде всего созданием популярного многопользовательского военного симулятора Onward .

«В течение нескольких лет Onward продемонстрировал большой успех на платформе Oculus, — написал в своем блоге вице-президент Facebook по AR/VR-контенту Майк Верду. — Присоединение к экосистеме Oculus студии даст возможность Downpour Interactive развивать Onward как сообщество при полной поддержке ресурсов, а также заниматься в будущем другими проектами».

Сотрудники Downpour Interactive перейдут в команду Oculus Studios «в какой-то мере», написал Верду. Он подтвердил, что Onward по-прежнему будет поддерживаться на всех платформах, где доступна сейчас.

Основатель и генеральный директор Downpour Interactive Данте Бакли сказал, что дорожная карта функций Onward «остается неизменной», а также что студия планирует «ускорить темпы разработки» благодаря сделке. По его словам, Downpour Interactive продолжит сохранять «полный контроль над всеми разработками».

Это последнее приобретение Facebook, направленное на усиление Oculus Studios, отмечает The Verge. В ноябре 2019 года компания приобрела разработчика Beat Sabre Beat Games, в феврале 2020 года — производителя Asgard’s Wrath Sanzaru Games, в июне — создателя Lone Echo Ready at Dawn.

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